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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 4 kilit adamı

#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 4 kilit adamı

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında gözler bu oyunculara çevrilecek. Kanarya’da Mesut, İrfan Can, Kartal’da Pjanic ve Ghezzal, yetenekleriyle fark yaratacak.

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1- Mesut Özil bu sezon asistçiliğinden ziyade golcülüğü ile öne çıktı. Süper Lig’de 5 golü ve 2 asisti bulunuyor.

2- İrfan Can takımda Mesut’la en iyi anlaşan oyuncu. Adam eksiltme yeteneği ve kilit paslarıyla öne çıkıyor.

3- Pjanic, maç başına ortalama 2.6 kilit pas atıyor. 2 asisti bulunan Boşnak yıldız, her an tehlike yaratabilir.

4- Ghezzal geçen yıl şampiyonluğu getiren adrese teslim paslarına bu sezon da devam ediyor. 1 gol, 1 asisti var.

Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 12 puan gerisindeki Fenerbahçe ile lideri 15 puan geriden takip eden Beşiktaş’ın belki de şampiyonluk için son şanslarını kullanacakları Kadıköy’deki derbiye kısa bir süre kala heyecan artarken, dev maça yetenekleriyle damga vurması beklenen 4 yıldız bulunuyor.

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Bu sezon pasör özelliğinin yanına golcülüğünü ekleyerek fileleri 5 kez havalandıran Mesut Özil ile ligin en yetenekli ayaklarından biri olarak kabul edilen İrfan Can Kahveci, taktik savaşı şeklinde geçmesi beklenen maçta Fenerbahçe’nin en büyük kozları olarak öne çıkıyor. Miralem Pjanic ile Rachid Ghezzal da Beşiktaş adına kritik isimler olacak.

Mesut Özil eski günlerdeki gibi

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Bu sezon bambaşka bir kimliğe bürünen Mesut Özil, Süper Lig’de ortalama 150,4 dakikada 1 gol atmayı başardı. Toplamda attığı 5 golle takımını sırtlayan ünlü futbolcu, 84,3 isabetli pas yüzdesiyle oynuyor. Kanarya, 2 de asisti bulunan yıldız futbolcunun gol attığı maçlarda sadece Gaziantep karşısında puan alamadı. PFDK’dan aldığı cezası sona eren ve Beşiktaş karşısında oynayabilecek olan İrfan Can Kahveci de ligdeki 1 golün yanı sıra 3 asistle de kritik bir rol aldı. Tecrübeli futbolcu, maç başına 0.3 şut, 0.7 kilit pas ortalamaları yakaladı. Adam eksiltme yeteneği, kilit pasları ve duran top becerisiyle maç çevirme özelliğine sahip olan İrfan Can, Mesut Özil’le birbirlerini sahada iyi anlayan iki oyuncu olarak öne çıkıyorlar.

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Pjanic ve Ghezzal pas ustası

Beşiktaş cephesinde ise performansı tartışılan isimlerin başında gelen Miralem Pjanic, buna rağmen her an takım arkadaşlarını gol pozisyona sokabilecek yetenekte bir futbolcu. Maç başına ortalama 2,6 kilit pas atan Boşnak yıldız, yüzde 87 isabetli pas ortalaması tutturdu. Pjanic’in Süper Lig’de 2 asisti bulunuyor. Geçen sezonki şampiyonlukta başrol oynayan Rachid Ghezzal, bu sezon adrese teslim paslarının değerlendirilememesi nedeniyle direkt skor katkısı olarak 1 gol, 1 asistte kalmasına rağmen yine de büyük bir tehdit. Yüzde 80 isabetli pas atan Cezayirli yıldız, maç başına 0,7 isabetli şut çekiyor.

 

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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