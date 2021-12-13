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Son Dakika: Erol Bulut Fenerbahçe'yi bir kez daha mat etti! Son 4 yılda...

#Erol Bulut#Gaziantep FK#Fenerbahçe
Son Dakika: Erol Bulut Fenerbahçeyi bir kez daha mat etti Son 4 yılda...

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK Fenerbahçe'yi sahasında 3-2 mağlup ederken, teknik direktör Erol Bulut'un sarı-lacivertlilere gösterdiği performans dikkat çekti.

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Süper Lig'in 16. haftasının son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Sarı-lacivertli takımda büyük bir üzüntü yaşanırken, Gaziantep FK'yı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut eski takımına karşı bir galibiyet daha almayı başardı.

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Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin başına geçen ancak sezon bitmeden takımdan ayrılan Erol Bulut, bu sezon ise Gaziantep FK'yı çalıştırmaya başlamıştı.

Daha önce Fenerbahçe'ye karşı Aytemiz Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un başındayken rakip olan ve sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başaran Bulut, Süper Lig'de görev yaptığı son dört sezonun 3'ünde Fenerbahçe'yi yenerek önemli bir başarılı sağladı.

Son Dakika: Erol Bulut Fenerbahçeyi bir kez daha mat etti Son 4 yılda...

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FENERBAHÇE'Yİ BOŞ GEÇMEDİ

Opta verilerine göre; Süper Lig'e geldiği Şubat 2020'den bu yana en fazla gol atan iki orta saha oyuncusundan biri olan Alexandru Maxim (25; Anastasios Bakasetas ile eşit), Fenerbahçe'ye rakip olduğu üç karşılaşmada da fileleri havalandırdı (toplam 3 gol).

MESUT EN GOLCÜ İKİ OYUNCUDAN BİRİ

Sarı lacivertlilerin ilk golünün kaydeden Mesut Özil, 5 gole ulaşarak Serdar Dursun'la birlikle takımın ligdeki en golcü iki oyuncusundan biri oldu.

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SEZONUN EN UZAK MESAFE GOLÜ FIGUEIREDO'DAN

Gaziantep FK formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol birden kaydeden Joao Figueiredo, sezonun en uzun mesafeli golünü attı.

Sarı-lacivertlilere karşı kaydettiği ilk golde şutunu 43.3 metreden çeken Figueiredo, sezonun en güzel gollerinden birini kaydetmiş oldu.

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#Erol Bulut#Gaziantep FK#Fenerbahçe

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