Son Dakika: UEFA Konferans Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu

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UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün saat 16.00’da gerçekleşti. Fenerbahçe play-off turunda Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

Şubat ayında Avrupa macerasına devam edecek Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maçı 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak

AVRUPA'DA MESAİ ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Avrupa ligi ve Konferans Ligi play-off’ları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi son 16 turu ise 15-16 veya 22-23 Şubat’ta yapılacak.

KONFERANS LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER



Fenerbahçe - Slavia Prag

Marsilya - Karabağ

PSV - Maccabi Tel Aviv

Midtjylland - PAOK

Leicester City - Randers

Celtic - Bodo/Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Vitesse//Tottenham

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