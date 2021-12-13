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Son Dakika: UEFA Konferans Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu

#UEFA Konferans Ligi#Konferans Ligi#Konferans Ligi Kura Çekimi
Son Dakika: UEFA Konferans Ligi kura çekiminde Fenerbahçenin rakibi Slavia Prag oldu

UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün gerçekleşti ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Avrupa ligi D Grubu’nu üçüncü bitirerek Konferans Ligi play-off’larına kalan Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

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UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün saat 16.00’da gerçekleşti. Fenerbahçe play-off turunda Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

Şubat ayında Avrupa macerasına devam edecek Fenerbahçe, Slavia Prag ile ilk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maçı 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynayacak

AVRUPA'DA MESAİ ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

Avrupa ligi ve Konferans Ligi play-off’ları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi son 16 turu ise 15-16 veya 22-23 Şubat’ta yapılacak.

KONFERANS LİGİ'NDE DİĞER EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - Slavia Prag
Marsilya - Karabağ
PSV - Maccabi Tel Aviv
Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo/Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Vitesse//Tottenham

ARŞİV - Mesut Özil'in İnanılmaz Kariyerinin Başlangıcı

 

 

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#UEFA Konferans Ligi#Konferans Ligi#Konferans Ligi Kura Çekimi

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