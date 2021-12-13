Gaziantep FK 3 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'de 16. haftanın son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

5 golün atıldığı maçta 3 kez yenik duruma düşen Fenerbahçe geri dönmeyi başaramadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 8 ve 73. dakikalarda Joao Figueiredo ve 54. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.

Fenerbahçe'nin golleri ise 30. dakikada Mesut Özil ve 67. dakikada Miha Zajc'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 27 puanda kaldı. Gaziantep FK ise puanını 21'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan Ferdi'nin ortasına Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

3. dakikada Rossi'nin sağ kanattan kale önüne çevirdiği topa ön direkte Serdar Dursun'un dokunuşu yandan az farkla dışarı gitti.

5. dakikada Gaziantepli Doğan'ın sağ kanattan yaptığı yerden ortaya kale önünde topuğuyla dokunan Muhammet'in şutunu kaleci Berke kornere çeldi.

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8. dakikada Gustavo'nun orta sahadaki pas hatasında topu kapan Figueiredo, kaleci Berke'nin önde olduğunu görünce sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada Rossi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Szalai kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

29. dakikada Osayi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Mesut Özil, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaparak topu kaleci Günay'ın üzerinden ağlara gönderdi. 1-1

34. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası içi sağ çaprazından kale alanına çevirdiği topa Rossi'nin yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.