Son Dakika | Beşiktaş'a Talisca müjdesi! O karar sonrası...

Son günlerde eski oyuncusu Talisca'yı yeniden kadrosuna katabileceği iddia edilen Beşiktaş'a Çin'den müjdeli haber geldi. İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Çin Futbol Federasyonu astronomik futbolcu maaşlarına sınırlama getiriyor. Buna göre Çin Ligi'nde oynayan Çinli oyuncular en fazla 628 bin euro, yabancı oyuncular ise en fazla 2,5 milyon euro kazanabilecek. Çin'de şu anda yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'nın Türkiye'ye dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri olan yıllık ücreti böylece ortadan kalkacak

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR HEYECANLI

Anderson Talisca, 2 gün üst üste yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırmıştı. Sezon başı Beşiktaş'a geri dönen ve attığı gollerle Beşiktaş'a kritik puanlar kazandıran Vincent Aboubakar ile, 2016-17'de müthiş bir uyum yakalayan; o sezon kazanılan lig şampiyonluğu ve Avrupa başarılarında büyük pay sahibi olan Brezilyalı Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarının takımda görmek istediği isimlerin başında geliyor. Bu arada Beşiktaş yönetiminin maaş bütçesinde yer açmak için Lens, Douglas, Mirin gibi faydalanmadığı oyuncuları göndererek hem yabancı kontenjanı, hem de maaş bütçesi açması gerekiyor.

Beşiktaş'ta 80 resmi maçta şans bulan Talisca, bu periyotta 37 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 de gol pası verdi ve toplam 51 gole direkt katkıda bulundu. Brezilyalı yıldız Çin kariyerinde ise 65 maçta 39 gol kaydetti.

BUGHRAHAN SKANDAR'İ ÖNERDİ

Fotomaç'ın haberine göre Anderson Talisca, Çin'den beklediği gibi bir sonuç çıkarsa sezon bitene kadar yeniden Beşiktaş formayı giymek istiyor. Bu görüşmelerden birisinde Talisca'dan Beşiktaş'a sürpriz de bir öneri geldi. Formasını giydiği Guangzhou'da alt yapıdan bu sezon A takıma alınan 2000 doğumlu santrfor Bughrahan Skandar'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu anlattı. (Sabah)