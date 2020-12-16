Son Dakika | Dorukhan Toköz transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ta Dorukhan şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi.

Yönetim Dorukhan'a yıllık 7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira olmak üzere 3 yıllık bir teklifte bulundu.

Dorukhan bu rakamı çok az bulurken yönetimden yıllık 15 milyon TL garanti para istedi. Beşiktaş Yönetimi de bu rakamı kabul etmeyince iki taraf arasındaki görüşmeler olumsuz bitti.

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan'ın bu görüşmeden sonra sezon sonunda Sarı- Lacivertli takıma gitme ihtimali güçlendi. Ancak G.Saray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.

Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin bu olumsuz tabloya rağmen Dorukhan'la bir kez daha bir araya gelerek orta yol için anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. Bu görüşme merakla bekleniyor. (Takvim)