Son Dakika | Fenerbahçe'de bir ayrılık ve iki transfer! Ters köşe...

Ligde alınan kötü sonuçlar transferi yeniden gündeme getirdi. Fenerbahçe'nin devre arasında gönderilecek oyuncuların durumuna göre bir veya iki transfer yapmayı planladığı öğrenildi.

Nabil Dirar'la yolların ayrılması halinde bir kanat oyuncusunu kadrosuna katacak sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel.

Devre arasında sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaz aylarında kurulan bağ halen koparılmadı. Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği Damimarkalı için temaslar sıklaştırılacak. (Sabah)