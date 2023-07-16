Son dakika: Beşiktaş’a ‘Evet’ deyip Galatasaray’la anlaştı! Şenol Güneş’in sözleri Halil Dervişoğlu’nun kararını etkiledi

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Son yıllarda genellikle Fenerbahçe ile transfer rekabetine giren (Vedat Muriç, Abdülkerim Bardakçı, Nicolo Zaniolo gibi) Galatasaray, bu kez bir başka ezeli rakip Beşiktaş ile Halil Dervişoğlu için yarıştı ve mutlu sona ulaştı. Bonservisi Premier Lig kulübü Burnley’de olan ve geçtiğimiz sezonu Championship ekibi Brentford’da kiralık olarak geçiren genç forvet, önceki gün Beşiktaş ile Galatasaray arasında gidip geldi ve en sonunda sarı kırmızılılarda karar kaldı. Yılın transfer çalımı şöyle gelişti:

HALİL, BEŞİKTAŞ’TAN İLK ETAPTA YILLIK 1 MİLYON EURO GARANTİ PARA İSTEDİ

Halil Dervişoğlu’nu ilk isteyen kulüp Beşiktaş’tı. Yaklaşık 2 hafta hem futbolcu hem babası Muzaffer Dervişoğlu ve hem de Burnley yöneticileriyle görüştüler. İngiliz kulübü ile 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlanırken, Halil yıllık 1 milyon Euro istedi. Siyah beyazlılar ise, “800 bin Euro’nun şu anki TL karşılığı üzerinden 3 yıllık anlaşma yapalım” teklifinde bulundu. Ancak Halil, “Ben 2 yıl önce Galatasaray’la 1 milyon Euro’nun TL karşılığı üzerinden anlaşma yaptım, sezon sonu çok kaybım oldu. Her sezonun sonunda ciddi zam isterim” dedi.

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SİYAH BEYAZLILAR PAZARLIĞI BİTİREMEYİNCE GALATASARAY YÖNETİMİ DEVREYE GİRDi

Pazarlıklar bir türlü olumlu sonuçlanamayınca devreye Galatasaray girdi.

Hem kanatta hem de santrforda oynayabilen bir futbolcu arayışına giren sarı kırmızılılar, Halil ile iletişim kurdu ve sezon başına 500 bin Euro teklif etti.

Bunu öğrenen siyah beyazlı yöneticiler bu kez her sezon güncel kura göre 800 bin Euro karşılığı TL ödemeyi önerdi. Halil’in babası Muzaffer Dervişoğlu’nun gönlü ise taraftarı olduğu Galatasaray’da idi.

Baba Dervişoğlu, önceki gün birkaç kez Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’u telefonla aradı ancak ulaşamadı.

CEYHUN KAZANCI’YI ARAYIP, ‘UÇAK BİLETİ GÖNDERİN, İMZAYA GELECEĞİM’ DEDİ

Erden Timur’la iletişim kurulamayınca Halil, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’yı telefonla arayıp, “Teklifinizi kabul ediyorum, uçak bileti gönderin, imza için gelececeğim” dedi. Bu görüşmeden bir saat sonra Timur, Muzaffer Dervişoğlu’na döndü; “Yıllık 500 bin Euro’luk teklifimiz geçerliliğini koruyor. Burnley’in istediği bonservis bedelini de ödemeye hazırız” dedi. Baba Dervişoğlu “Tamam” dedi ve Halil yeniden Galatasaraylı oldu. Anlaşma sağlanmasının ardından Halil, kendisini arayan Beşiktaş yetkililerine cevap vermekten kaçındı ve bir süre sonra telefonunu tamamen kapattı.

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‘ACiL iŞiM VAR’ DEDi, KAPATTI VE KAYBOLDU

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, önceki akşam kendileriyle prensipte anlaşmasına rağmen, daha sonra Galatasaray’a transfer olmayı tercih eden Halil Dervişoğlu ile ilgili şunları söyledi: “Kendisiyle her konuda anlaşmıştık. ‘Protokolü imzalatalım ve hangi forma numarasını istersin’ diye sormuşken ‘acil bir işim var’ diyerek telefonu kapattı. Geceden beri ulaşamıyorduk ki acil işinin Galatasaray ile sözleşme imzalamak olduğunu öğrendik.”

ŞENOL GÜNEŞ’iN ‘SOĞUK BAKARIM’ SÖZÜ HALiL’iN TRANSFER KARARINDA ETKiLi OLDU

Halil Dervişoğlu’nun Beşiktaş’a transfer olmaktan son anda vazgeçmesinde, babası Muzaffer Dervişoğlu’nun Galatasaray taraftarı olmasının yanı sıra, Şenol Güneş’in sözlerinin etkili olduğu öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü, geçtiğimiz perşembe günü Almanya kampında gazetecilere yaptığı açıklamada, Halil’in kendilerini pazarlık kozu olarak kullandığını ima edip, “Halil, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp arkasından pazarlık yaparsa doğru olmaz. Beşiktaş talep etti onu oradan. Güvenim sarsılırsa soğuk bakarım” ifadesini kullanmıştı. Halil Dervişoğlu, A Milli Takım formasıyla 15 maça çıkıp, 6 gol kaydetmişti.

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