Galatasaray ve Fenerbahçe'den TFF'nin kararına ilişkin açıklama

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Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılından önceki şampiyonlukların değerlendirilmesi için özel bir komisyon kurulacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusunun ardından hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den konuya ilişkin açıklama geldi.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun amatör dönemdeki futbol turnuvalarında elde edilen birincilikler hakkında bir komisyon kurma kararı, Türk futbol camiasını bulandırmak ve kaosa sürüklemek için yeni bir hesap yapıldığını açıkça göstermektedir.

Bu hesabın ilk adımı, TFF Disiplin Talimatları’nda açık bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen, Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının ardından düzenlenen kupa seremonisine talimatlara ve spor ahlakına aykırı bir şekilde, “gerçekte var olmayan yıldızlarıyla” katılan Fenerbahçe Spor Kulübü’yle ilgili disiplin kararının hala açıklanmamış olmasıyla atılmıştır.

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Yaşanan gelişmeler ışığında soruyoruz:

- TFF ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında bu konuyla ilgili yapılmış bir görüşme ve pazarlık var mıdır? Bu görüşmede Sayın Ali Koç’un kendi camiasına karşı zor duruma düşmemesi adına kendisine bu konunun bir komisyona havale edilmesi sözü verilmiş midir?

- TFF ile nasıl bir görüşme gerçekleşmiştir ki kararları tartışılmaz olan Tahkim Kurulu’nun geçmişte kulüplerin şampiyonluklarıyla ilgili almış olduğu kararlar hiçe sayılmaya çalışılmaktadır?

- Neredeyse mahalle arasında yapılan maçlardan şampiyonluk istemeye hazır bu anlayışın hukuk ve ahlak kurallarının dışına çıkıp arka kapılardan çözüm bulma isteğine daha ne kadar göz yumulacaktır?

Hesap bellidir, bu yıldızlar kirlidir!

Yıllarca kabul ettiği şampiyonluk sayılarını yenisini kazanamayınca geçmişe dönüp saydırmaya çalışmak centilmenlikten, spor ahlakından uzak, en önemlisi de Türk futbolunun birçok önemli konusu varken sadece kendisine ayrıcalık arayan, yaratılmaya çalışılan birlik ve beraberlik ortamına dinamit koymaya çalışan bir davranıştır.

Yıllardır göğsünde gururla taşıdığı kulüp logosunu, bir ihtiras uğruna, çocuk oyuncağı haline getirmek tarih sayfalarında bir utanç vesikası olarak yerini alacaktır.

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Galatasaray Spor Kulübü olarak, Türkiye Kupası Finali’nde hukuka aykırı olarak seremoniye beş yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü’ne gerekli cezanın tayin edilmesi ve oluşturulan bu komisyonun acilen lağvedilmesini talep ettiğimizi Türkiye Futbol Federasyonu’na ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Kulübümüz tüm bu hesaplara, çirkin oyunlara karşı duracak ve Türk futbolunun gelişmesi için hiç durmadan çalışmaya devam edecektir.

Saygılarımızla

Galatasaray Spor Kulübü"

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan



“Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.”



açıklamasını dikkatle takip ettik.



Kulübümüz, bu kapsamda 6 Mart 2021 tarihinde 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig’e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunmuş,



Federasyona yaptığı başvurunun sürecinin takibini geçen iki yılda da dikkatle sürdürmeye devam etmiş,



Başvurumuzun 1. ve 2. yıl dönümlerinde resmi internet sitemizden cevap beklediğimize dair açıklamalar yapmıştı.



Başvurumuz ile ilgili geç kalınmış olsa da adımlar atılmış ve atılacak olmasını önemli bulduğumuzu, tüm süreci ve atılacak yeni adımları dikkatle takip edeceğimizi,



Tarihi kanıtları ve örnekleriyle yapılmış resmi başvurumuzla ilgili alınacak her karar ile ilgili atacağımız bir sonraki adım için hazırlıklı olduğumuzu, ilgililere ve kamuoyuna vurgulamak istiyoruz.



TFF’nin kuracak olduğu komisyonun tarafsız tarihçi ve hukukçulardan oluşmasının zorunluluğunu bir kez daha vurguluyor;



İlgili komisyonun başvurumuzu her türlü algı ve baskıdan uzak bir şekilde objektif olarak değerlendireceğine,



100. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türk futbolunun efsane isimlerinin mücadele ettiği, alın terleri ile kazandıkları şampiyonluklar ile ilgili en doğru kararı vereceğine inanmak istiyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"