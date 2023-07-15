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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için açıklama

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#TFF#Süper Lig#Futbol
Türkiye Futbol Federasyonundan 1959 yılı öncesi şampiyonlukları için açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 22:33

Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılı öncesinde oynanan liglerin araştırılması için komisyon oluşturulacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 yılında başlayan Süper Lig'den önce oynanan turnuvalar için araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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#TFF#Süper Lig#Futbol

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