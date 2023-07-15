Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Galatasaray'a: Gedson transferiyle iyi bir ders verdik

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Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Augsburg ile karşılaştı.

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halil Dervişoğlu'nun son anda Galatasaray'ı seçmesine ilişkin konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Halil Dervişoğlu listemizde yoktu. Babası, menajerlik görevini de yapıyor. Ekibimizle yakınlaşması var. Oğlunun, Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. Şenol Hoca'nın da bunda etkisi var, bunun için oğlunu getirmek istedi. Şartlarımızı sunduk. Oyuncunun beklentisi uymadı. Şenol Hoca zaten basın toplantısında noktayı koydu. Kendisi spor camiasının bilge kişiliği. Bazen lafı gediğine koyuyor. Oyuncunun babası dün akşam duygusal yaklaşımı oluyor. Hocamızı ve Ceyhun Bey'i arıyor. Oğlunun, Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylüyor. 1-2 saat sonra süreç başka takıma kayıyor. Dediğim gibi bizim gündemimizde yoktu, kendilerinin talebiyle gündemimize girdi. Zaten çok fazla maaş beklentisi vardı, karşılamayacağımızı söyledik. Sosyal medyada yandaş medya aracılığıyla yaptırdıkları haberler var." açıklamasını yaptı.

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"BEŞİKTAŞ PARAYI BASAR VE ALIR"

Galatasaray'la geçen sezon yaşanan transfer yarışıyla alakalı konuşan Kocadağ, "Rosier ve Ghezzal transferlerinde de ilgileri oldu. Gedson transferiyle iyi bir ders verdik, bizim için konu orada kapandı. İhtiyacı olan bir oyuncuyu, Beşiktaş parayı basar ve alır. Bizim için ihtiyaç durumunda bir oyuncu değildi. Para yarışında biz olmadık ve olmayacağız. Beşiktaş'ı kullanarak bir şey elde etmeye çalışıyorlarsa, biz geri çekiliriz. İstediğimiz oyuncu varsa, biz alırız." dedi.