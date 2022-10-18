Son Dakika: Ankaragücü - Fenerbahçe maçının kaderini değiştiren hamle! Jorge Jesus 35. dakikada farkını gösterdi... "Nasıl bir uyarıda bulunduysa..."

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Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Konuk ekibin gollerini 3. dakikada Michy Batshuayi, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+1'de Diego Rossi attı. Ankaragücü'nün 26. dakikada Ali Sowe ve 34. dakikada Jese ile bulduğu goller, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran ve deplasmanda iki maç sonra galibiyet alan Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti ve 21 puanlı lider Adana Demirspor'un ardında haftayı ikinci sırada tamamladı. Ankaragücü ise 7 puanda kaldı.

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JORGE JESUS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü deplasmanına son lig maçına göre 3 değişiklik yaparak çıktı. Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendikleri maça ilk 11'de çıkan Emre Mor'u sakatlığı sebebiyle İstanbul'da bırakan Portekizli teknik adam, İsmail Yüksek ve Joao Pedro'yu yedek kulübesine oturttu. Jesus, bu oyuncuların yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'ye ilk 11'de şans verdi.

Konuk ekip sahaya ülü savunma sistemiyle çıktı. Fenerbahçe'nin Eryaman Stadı'ndaki ilk 11'i şu şekilde: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi.

BATSHUAYI LİGDE İLK KEZ 11'E GİRDİ, GOL İÇİN FAZLA BEKLEMEDİ

Fenerbahçe'nin bElçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ve Kadıköy'deki AEK LArnaca maçlarında ilk 11 oynayan golcü futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da sonradan oyuna girmişti.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de bir maça çıkan Batshuayi, 3. dakikada takımını öne geçiren golü attı. 29 yaşındaki Belçikali golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda çektiği 7. şutunda 5. golünü attı. Batshuayi'nin çektiği son 6 şutun 5'i gol oldu.

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FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ EN ERKEN GOLÜ!

Ankragücü - Fenerbahçe maçında kronometre 2.07'yi gösterirken topu ağlara gönderen Batshuayi, Fenerbahçe adına bu sezon atılan en erken gole imzasını attı.

GÖKHAN AKKAN'DAN BÜYÜK HATA! İRFAN CAN'DAN MANİDAR GOL SEVİNCİ

Fenerbahçe, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile zorlu Ankara deplasmanında 2-0 üstünlüğü yakaladı. İrfan Can'ın rakip ceza yayında sol ayağıyla sert şutunda Gökhan Akkan üzerine gelen topta büyük bir hata yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Bu sezon ligde ikinci, toplamda ise 5. golünü atan İrfan Can Kahveci'nin gol sonrası oturup kahve içme sevincini yapması da dikkat çekti. Bu sezon Galatasaray'dan kiralık olaran Ankaragücü forması giyen Taylan Antalyalı, İrfan Can'ın Başakşehir'den transferi döneminde Oğulcan Çağlayan ile kahve içme gol sevinci yapmış ancak sürecin devamında İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Yakın arkadaş olan iki futbolcu bu olay sonrası sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakmıştı.

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ANKARAGÜCÜ'NÜN İKİ GOLÜ VAR'A TAKILDI

Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe karşısında 25 dakikada 2-0 geriye düşen Ankaragücü'nün bulduğu iki gol ofsayta takıldı. 27. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında sağdan hareketlenen Beridze ceza alanı içine yerden çıkardı, topu kontrol eden Ali Sowe topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucunda Halil Umut Meler ofsaytı işaret etti ve gol iptal edildi.

34. dakikada savunma arkasına koşu yapan Ali Sowe, Altay ile karşı karşıya pozisyonda yanından gelen Jese'yi gördü. Jese topu boş kaleye yolladı ancak hakem Halil Umut Meler hemen ofsayt düdüğünü çaldı. Yan hakem Ali Sowe topla buluşunca bayrağını kaldırmıştı ancak Meler oyunu devam ettirip ardından ofsaytı işaret etti. Bu pozisyon da VAR'da incelendi ve gol geçerlilik kazanmadı.

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UĞUR MELEKE: İDEAL ON BİRİ YOK, İDEAL 25'İ VAR

Fenerbahçe, Jesus’la 3 aylık süreçte spor medyasının tüm ezberlerini bozdu.

Ankaragücü’nün Ömer Erdoğan göreve geldiğinden beri sert bir takıma dönüştüğünün altını çizmek gerek. Erdoğan’lı ilk maçta Beşiktaş’a karşı 75’e 2-2 ile girdiler. Ardından Alanya’da 87’de durum 1-1’di. Sonra Sivas’ı yendiler. Başakşehir’e karşı 80’e 1-1’le girdiler. İstanbulspor’u da 90’da devirdiler. Dün Ömer Hoca döneminde ilk kez gol atamadılar. İlk kez bu kadar erken düştüler ve ilk kez bu kadar uzun mağlup oynadılar.

Ancak dün 25’te 2-0 geriye düşüp sonra maçı çeviremeseler de bazı departmanlarda Fenerbahçe’yi zorladıklarını söyleyebiliriz. Maç öncesinde Ömer Erdoğan zaten Fenerbahçe’nin zaafını bildiklerinin altını çizip, yüksek savunma hattının arkasına koşu deneyeceklerinin sinyalini vermişti. 26’da Ali Sowe’un, 34’te Jese’nin iptal edilen gollerinde bu yüksek savunma hattını zorladılar. Ama ofsayt çizgisini onlar da aşamadılar.

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JESUS FARKINI GÖSTERDi

Dün aslında özellikle 25-30 arası Ankaragücü, Fenerbahçe’nin solunu ciddi biçimde yıpratmaya başlamıştı. Ancak 35’inci dakika civarında Jesus’un farkını hissettik bir kez daha.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN HAMLE

Oyunun durduğu bir anda sol kanat bek Ferdi ve sol stoper Szalai’yi yanına çağıran Jesus, nasıl bir uyarıda bulunduysa o bölgedeki kanayan yaraya pansuman yapmayı başardı. Rüzgâr hafifledi. Oyunun ofansif tarafındaysa Fenerbahçe’nin deyim yerindeyse vitesi artırmadan maçı kazandığını söyleyebiliriz sanırım. Larnaka’dan sonra Ankara’da da merkezde oynayan Lincoln’ün gösterişsiz katkıları sürüyor. İlk golde faulü aldı, frikiği kullandı. İkinci golü getiren topu da o kazandı. Fenerbahçe, Jorge Jesus’la üç aylık süreçte Türk spor medyasının tüm ezberlerini bozmaya devam ediyor:

OYUN STANDARDI HEP AYNI

1- ”Yedi günde üç müsabaka oynadık” argümanına sığınmıyor. “Sadece küçük takımlar haftada bir maç yapar” diyor hatta.

2- İdeal 11 kavramını çöpe attı. Fenerbahçe’nin ideal 25’i var adeta.

3- Bir maç üçlü, bir maç dörtlü savunma tercih edebiliyor ama o konuda herhangi bir yoruma da mahal bırakmıyor. Üçlü, dörtlü ya da beşli, Fenerbahçe’nin oyunu dizilişe göre değişmiyor. Oyun standardını her durumda koruyor.

BANU YELKOVAN: GOL YOLLARINDA TÜM RAKİPLERE AFİLLİ BİR SELAM

Fenerbahçe, Ankaragücü’ne fark atmasını bekleyenleri yanıltmadı.

Yoğun temposunu yoğun rotasyonla hafifletmeye çalışan ve bunu da gayet iyi başaran Fenerbahçe’nin rakibiyle arasındaki bariz kadro kalite farkını, en azından maçın ilk yarısında, fazla hissetmememizi sağlayan şey bu takvim yorgunluğuydu kuşkusuz. Aradığı golü, daha maçın üçüncü dakikasında sol kanattan Lincoln’ün kullandığı serbest vuruşta, Batshuayi’nin bu sezon ikinci golü olarak kayda geçen pozisyonda kazanan sarı lacivertliler, farkı ikiye çıkaran sayıyı 28.dakikada İrfan Can’ın şutundan yakaladı. İrfan Can’ın da ligdeki ikinci golü olarak kayda geçen bu gol, kendisinin becerisi kadar Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan’ın talihsizliğiydi.

ALIŞILAN F.BAHÇE DEĞiLDi

Ömer Erdoğan’ın gelişi sonrası ligde daha iyi sonuçlar almaya başlayan Ankaragücü’nün oyuna tutunma çabaları da attığı goller de ofsayta takılınca ilk yarı bu skorla tamamlandı. Fenerbahçe bugüne kadar izlediğimiz maçlardaki kusursuz temposunu ve kesintisiz baskısını, istatistiklere ya da oyuna fazla yansıtamasa da en azından skor olarak istediğini almayı başarmış görünüyordu.

AVERAJI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bu karşılaşmaya dek oynadığı sekiz Süper Lig maçında 25 gol atan, ligin en çok net gol pozisyonu üreten ve en yüksek gol beklentisi yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe’nin ikinci yarıda oyunu iyiden iyiye rakibine bırakan Ankaragücü karşısında farkı açacağını bekleyenler yanılmadı.

Galibiyet serisini devam ettiren ve averajıyla göz kamaştıran gizli lider, son dakikalarda Rossi’nin de ligdeki ikinci golüyle farkı üçe çıkardı ve gol yollarında zorlanan tüm rakiplerine afili bir selam daha çakmış oldu.