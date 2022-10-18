Son Dakika! Fırat Aydınus: Fenerbahçe'nin ilk golü iptal edilmeliydi

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Hürriyet Gazetesi spor yazarı Fırat Aydınus, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın hakem yönetimini değerlendirdi.

TV8,5 ekranlarında yorumculuk yaptığı programda açıklamalarda bulunan Aydınus, Fenerbahçe'nin maçın hemen başında Michy Batshuayi'nin ayağından bulduğu golün tehlikeli hareket gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Eski hakem, "Fenerbahçe'nin ilk golünde Batshuayi tehlikeli harekette bulunuyor. Bu gol iptal olmalı ve serbest vuruş verilmeliydi." ifadelerini kullandı.

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BATSHUAYI LİGDE İLK KEZ 11'E GİRDİ, GOL İÇİN FAZLA BEKLEMEDİ

Fenerbahçe'nin bElçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ve Kadıköy'deki AEK LArnaca maçlarında ilk 11 oynayan golcü futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da sonradan oyuna girmişti.

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Bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de bir maça çıkan Batshuayi, 3. dakikada takımını öne geçiren golü attı. 29 yaşındaki Belçikali golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda çektiği 7. şutunda 5. golünü attı. Batshuayi'nin çektiği son 6 şutun 5'i gol oldu.

FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ EN ERKEN GOLÜ!

Ankragücü - Fenerbahçe maçında kronometre 2.07'yi gösterirken topu ağlara gönderen Batshuayi, Fenerbahçe adına bu sezon atılan en erken gole imzasını attı.