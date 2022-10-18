Son Dakika: Ankaragücü - Fenerbahçe maçı sonrası Nihat Kahveci'den Real Madrid benzetmesi! "45 saniyelik oyuncu değil"

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TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek kritik bir virajı kayıpsız geçmesini değerlendirdi.

"RAKİP ANALİZ YAPAMIYOR"

Ankara deplasmanında zamanında çok maç oynadık, goller de attık, rakımdan mıdır neden hep sıkıntılı maçlar oynadım. Yorgunluk çöküyordu vs. bir şeyler oluyordu. Larnaca'dan döndüler, vallahi helal olsun. 3'lü 4'lü oynuyor her maç değişiyor. Kimin oynayacağını bilemiyorsun. Rakip analiz yapamıyor.

"BUGÜNE KADARKİ EN AZ KEYİF ALDIĞIM FENERBAHÇE MAÇI"

İrfan sağ ön, sol ön oynuyor, bugün 8 oynuyor. Lincoln sol bek oynuyor, ortaya geliyor. Anlayamıyor rakipler. İlk 11, kulübedekiler veya evde olanı bile analiz etmeleri gerekiyor. 4 gün önceki kadrodan Ferdi, Lincoln, Szalai, Serdar, Gustavo, Altay. Fenerbahçe iyi oynadı mı? En iyi oyununu oynamadı. Bugüne kadarki en az keyif aldığım Fenerbahçe maçıydı ama 3-0 maç. Altay için çok önemli bir maç oldu. Kötü oynuyordu, basit hatalar yapıyordu. Bugün de Fenerbahçe adına en iyilerden biriydi Altay'dı.

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"103 GOLÜ GEÇER"

Kötü oynarken sonuca bak, sezon sonu büyük ihtimal gol rekoru gelir yüzde 90. Her maç 3-5-4 diye gidiyor. Gidişat 103 golü geçer gidişatı. Set mi oynadı, oynamadı. Muhteşem son vuruşuyla Batshuayi devam ediyor. Kadıköy çocuğu Batshuayi dışarıda da atıyor. Yazın çalıştı demek ki. Beşiktaş'ta direkleri parçalıyordu.

"FENERBAHÇE REAL MADRID GİBİ"

Topa sahip de olamadı FENERBAHÇE, Ankaragücü daha çok sahip oldu. Real Madrid de öyle. Ne yaptı Real Madrid diyorsun, Benzema 2 gol attı, Vinicius attı 3-0 bitti diyorsun. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada 10 puanlık maç oynadı Fenerbahçe. 1 maçı da eksik, bundan daha iyisi olmaz onlar için.

"ARDA GÜLER 45 SANİYELİK OYUNCU DEĞİL"

25 saniye nasıl Cenk Tosun için olmaz dedim, Arda da 45 saniyelik oyuncu değil. Geçen maç oynattı, 11 gördük sonunda Arda'da. Hocam 1 dakika kala da alma ama yani. Hocamla anlaşamıyoruz Arda konusunda.