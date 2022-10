Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan taraftara Altay Bayındır çağrısı

Haberin Devamı

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 3-0 kazandıkları Ankaragücü maçı sonrası şu açıklamaları yaptı:

Galibiyetler her zaman iyidir. 3-0 gibi net bir skor aldık. İlk yarım saati bizim için zorlaştırdılar iki gol bulmamıza rağmen. Her zaman galip gelmek bizim içim amaç. Her hafta rakiplerimizden daha iyi oynamaya çalışıyoruz. 3 gol attık, daha fazla da atabilirdik. Bugün stada gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi yapmamız gereken ilerideki maçlarımıza odaklanmak. Ligde Başakşehir ile oynayıp daha sonra Rennes ile karşılaşacağız. Rennes grubumuzdaki en önemli rakip bana göre.

"BEN HAFTADA İKİ MAÇA ALIŞKINIM"

Hafta içi maçımızın olmaması bizim için dinlenme açısından iyi oldu. Başakşehir zorlu bir maç olacak. Sonrasında da Rennes ile karşılaşacağız. Kendimi iyi hissediyorum. Haftada iki maç yapıyoruz ama bu benim için normal, ben buna alışkınım. Haftada tek maç yapsaydık bunu anormal karşılardım.

"TARAFTARIMIZ BAŞAKŞEHİR MAÇINA GELİP ALTAY'I DESTEKLESİNLER"

Başakşehir maçında taraftarlarımızı trübüne davet ediyorum ve Altay'a destek vermelerini istiyorum. Son oynadığımız maçta böyle olmamıştı. Onlardan Altay'ı tribüne çağırıp destek olmalarını istiyorum.

"OYUNCULARIM POZİSYON HATASI YAPTIYSA SİNİRLENİYORUM"

"Zaman zaman yedek kulübesinde sinirli gözüküyorum. Oyuncular pozisyonel bir hata yaptıysa sinirlenebiliyorum. Belirttiğim gibi taktiksel olarak hep iyi olmalarını istiyorum. Onlar da benim ne istediğimi anladıkça daha iyiye gidiyorlar. Benim için önemli olan oyuncuları hem bireysel anlamda geliştirebilmek hem de kolektif olarak geliştirmek"

"HENRIQUE HIZLI OLSAYDI DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN OLURDU"

"Henrique, ilk geldiğinde adaptasyon anlamında zorluklar yaşadı. O Flamengo’da düzenli olarak oynamıyordu. Öyle olsaydı almamız bu kadar kolay olmazdı. Sahada görüyoruz ki o büyük bir oyuncu. Onun her şeyi iyi değil. Mesela hızlı değil. Öyle olsaydı dünyanın en iyi savunmacılarından biri olurdu. Performansını üzerine koyarak gösteriyor. Crespo da son maçlarda iyi oynuyor. Crespo ve Gustavo’nun benim dediklerimi anlaması daha kolay oluyor. Aynı dili konuşuyor olmamız bu işi kolaylaştırıyor. Portekiz Milli Takımı’nda onun (Crespo) pozisyonunda iyi oyuncular oynuyor. Portekiz milli takımında oynamak zor kolay değil. Ama Crespo da gelişiyor."