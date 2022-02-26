Son Dakika: Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki! Spor dünyasında neler oluyor? İşte savaş sonrası yaşananlar...

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 3. gününde saldırılar ve bombalamalar devam ederken, spor dünyasından da özellikle Rusya'nın saldırısına tepkiler sürüyor. Son tepki, Rus tenisçi Andrey Rublev'den geldi.

Dünya sıralamasında 7. sırada yer alan Rublev, Dubai'de katıldığı turnuvanın yarı finalinde Hubert Hurkacz'a karşı ilk seti kaybetmesine karşın üstün bir performans sergiledi. Rus tenisçi, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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Maçın ardından eline bir kalem alan Rublev'in kameraya imza atması beklenirken, genç raket çarpıcı bir hamlede bulundu. Rublev, kalemle kameraya 'Savaşa hayır, lütfen' yazdı.

24 yaşındaki tenisçi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösteren Rus sporculardan biri olurken, sosyal medyada da kendisine büyük destek verildi.

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SPOR DÜNYASINDA NELER YAŞANDI?

Spor dünyasından savaşa dair son tepki Andrey Rublev'den gelirken, geçtiğimiz günlerde de birçok sporcu ve spor adamı, yaşanan savaşa olan tepkilerini dile getirmişti.

İşte spor dünyasında Rusya-Ukrayna savaşına dair yaşanan anektotlar ve yapılan açıklamalar;

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ RUSYA'DAN ALINDI

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin St Petersburg’dan alınarak Paris’e verildiğini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, 28 Mayıs tarihinde oynanacak Final müsabakasının Fransa Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı Stade de France'a alındığı belirtildi.

UEFA ayrıca aynı toplantıda, UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.

MANCHESTER UNITED SPONSORLUĞU İPTAL ETTİ

İngiliz devi Manchester United, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının ardından Rus havayolu ile olan sponsorluk anlaşmasını feshetti.

2013 yılından bu yana Kırmızı Şeytanlar'ın ana sponsorlarından biri olan firma ile mevcut anlaşma 2023 yazına kadar devam ediyordu.

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İngiliz kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı için de Aeroflot'u kullanmadı. Rus havayolu şirketi Aeroflot, Manchester United'a yıllık 40 milyon Sterlin sponsorluk ücreti ödüyordu.

EUROLEAGUE'DEN RUSYA KARARI

THY EuroLeague yönetimi, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahalarda oynanacağını duyurdu.

EuroLeague resmi web sayfasından yapılan açıklamada "18 takımın ortak kararıdır" ifadeleri yer aldı. Buna göre Rusya'da oynanması planlanan tüm müsabakaların geçici olarak Rusya toprakları dışındaki yerlerde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada "Euroleague, Ukrayna'da yaşanan her türlü savaş olayını şiddetle kınıyor" ifadelerine de yer verildi.

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SCHALKE ANLAŞMASINI ASKIYA ALDI

Almanya'nın köklü Futbol kulüplerinden Schalke 04, Rusya'nın en büyük şirketlerinden olan Gazprom ile 15 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Gazprom'u temsilen yönetimde bulunan yöneticinin de görevinden ayrıldığı açıklandı. Schalke 04, bu sponsorluktan yılda 9 milyon Euro kazanıyor, anlaşma gereği Bundesliga'ya yükselmesi halinde gelir 15 milyon Euro'ya çıkacak. Bu süreçte Schalke 04'ün formasında 'Schalke 04' yazacak.

DÜNYA KUPASI İÇİN FIFA'YA RESMİ BAŞVURU

Rusya’nın 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakibi Polonya ve muhtemel rakipleri İsveç ve Çekya’dan FIFA’ya resmi başvuru geldi. Üç ülke de Rusya’ya gitmek istemediklerini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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"Rusya topraklarında maç yapmak istemiyoruz! FIFA ve UEFA derhal harekete geçmeli ve çözümünü sunmalı."

ERGİN ATAMAN'DAN SAVAŞI DURDURUN ÇAĞRISI

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 27'nci hafta karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i kendi sahasında 109-77 mağlup ederek 13'üncü galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kınadı ve savaşın durdurulmasını istedi. Ergin Ataman açıklamasında, “Savaşı durdurun. Bu kabul edilemez. İnsanlar ölüyor. Masum insanlar, çocuklar... Lütfen savaşı durdurun” ifadelerine yer verdi.

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LUCESCU AYRILMAK ZORUNDA KALDI

"Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim. Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur. Bu savaşın başlamasını hiç mümkün görmemiştim" diyen Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Lucescu açıklamasında, ""Kendi aracımla sabah yola çıktım. Müthiş bir yoğunluk var yollarda. Moldova'ya girmeme az kaldı, oradan Bükreş'e geçeceğim. Durumla ilgili konuşmak çok zor... Başkan gitmem gerektiğini söyledi. Tek başıma saatlerdir yolculuk yapıyorum." ifadelerini kullandı.

MALINOVSKYI: UKRAYNA’DA SAVAŞ İSTEMİYORUZ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Atalanta, Olimpiakos’a konuk oldu. İlk karşılaşmayı 2-1 kazanan İtalyan ekibi, deplasmanda da 3-0 galip gelerek bir üst tura adını yazdırdı. Karşılaşmada 2 gol atarak takımının bir üst tura yükselmesinde önemli pay sahibi olan Atalanta’nın Ukraynalı oyuncusu Ruslan Malinovskyi, attığı golden sonra “Ukrayna’da savaş istemiyoruz” yazılı tişörtünü göstererek ülkesi Ukrayna’nın yanında olduğunun mesajını verdi.

ZINCHENKO: ÜLKEMİZİ KİMSEYE VERMEYECEĞİZ

Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Zinchenko, “Ülkemizi kimseye vermeyeceğiz bu uğurda geri adım atmayacağız. Medeni dünya, ülkemizin içinde bulunduğu durumdan endişe duyuyor. Doğduğum, büyüdüğüm, uluslararası alanda renklerini taşıdığım, yüceltmeye çalıştığım Ukrayna’nın sınırlarının bozulmadan kalması gerekiyor.” dedi.

VETTEL: RUSYA'YA GİTMEYECEĞİM

Formula 1’de Aston Martin F1 takımıyla yarışan Alman pilot Sebastian Vettel, Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Grand Prix Pilotlar Birliği (GPDA) Başkanı da olan Sebastian Vettel, takvimde olsa da olmasa da Rusya’ya gitmeyeceğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya asker göndermesi ile ilgili sert ifadeler kullanan Sebastian Vettel “Bu sabah uyandığımda gördüğüm haberlerden sonra şoke oldum. Yaşananlar korkunç! Masum insanlar, çılgınca liderlik adı altında aptalca sebepler yüzünden öldürülüyor. Rusya’da gerçekleştirilmesi planlanan bir Formula 1 yarışı var. Ben oraya gitmemem gerektiğini düşünüyorum. Takvimde yer alsın ya da almasın Rusya’ya gitmeyeceğim. Rusya Grand Prix’inde yarışmak istemiyorum” dedi.

GPDA’nın Rusya Grand Prix’i ile ilgili karar alıp almayacağı konusunda da açıklamada bulunan 34 yaşındaki pilot “Henüz bu sene bir araya gelmedik. Ancak ilk toplantımızda bu konuyu konuşacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.

FEDOR SMOLOV: SAVAŞA HAYIR

Dinamo Moskova'da forma giyen milli Rus futbolcu Fedor Smolov da Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı harekata tepki gösteren isimlerden birisi oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Smolov, "Savaşa hayır" dedi.

YAREMCHUK: CESARETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün oynanan ve 2-2 berabere biten Benfica-Ajax mücadelesinde, Portekiz temsilcisinin formasını giyen Roman Yaremchuk'un tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Takımını beraberliği getiren golü attıktan sonra formasını çıkararak üzerinde Ukrayna Devlet Arması'nın bulunduğu tişörtü öpen 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Binlerce kilometre uzakta olsam da zor durumda olanlara destek vermek istiyorum, şimdi birlik zamanı. Bu bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanlarımız ve sınırlarımız. Ülkemizi savunanlara cesaretleri için teşekkür ediyorum."

DE ZERBI: KULÜBÜME SIRTIMI DÖNEMEZDİM

Shakhtar Teknik Direktörü Roberto De Zerbi ise "İtalya Büyükelçiliği, Ukrayna'dan ayrılmamız için ısrar etmişti ama ben kulübe sırtımı dönemezdim. Şimdi ligler ertelendi ve ülkeme dönmek için hükümet yetkililerinin yardımını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

SHEVCHENKO: ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Kariyerinde en son İtalyan ekibi Genoa'yı çalıştıran eski Ukraynalı yıldız futbolcu Andriy Shevchenko, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Ukrayna benim vatanım. Her zaman ülkemle ve halkımla gurur duydum. Zor dönemlerden geçtik ve 30 yılda millet olarak şekillendik. Birlik olursak üstesinden geleceğiz. Ukrayna'ya zafer."

SLAVIA PRAG’TAN UKRAYNA’YA DESTEK

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe’yi konuk eden Çekya’nın Slavia Prag takımı, Rusya’nın harekat başlattığı Ukrayna’ya destek olduğunu belirten “Ukrayna’nın yanındayız” tişörtleri ile ısınmaya çıktı.

“SAVAŞI DURDURUN” PANKARTI

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Napoli, Barcelona’yı konuk etti. İki takımın futbolcuları, Ukrayna’ya karşı askeri harekat başlatan Rusya’ya mesaj yolladı. İki takımın futbolcuları, karşılaşmanın başlama düdüğü öncesinde birlikte tuttukları “Savaşı durdurun” pankartı ile fotoğraf çektirdi.