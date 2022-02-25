Manchester United, Rus havayolu Aeroflot ile anlaşmasını feshetti

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, spor dünyasını da etkilerken futbol kulüplerinin Rus markalarıyla olan iş birlikleri de çatırdamaya başladı.



İngiliz devi Manchester United, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının ardından Rus havayolu ile olan sponsorluk anlaşmasını feshetti.

2013 yılından bu yana Kırmızı Şeytanlar'ın ana sponsorlarından biri olan firma ile mevcut anlaşma 2023 yazına kadar devam ediyordu.

Manchester United anlaşmanın süresi dolmadan yeni bir sözleşme için görüşmelerde bulunacaktı. Fakat yönetim kurulu anlaşmayı feshederek başka bir havayolu ile anlaşma kararı aldı.

İngiliz kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı için de Aeroflot'u kullanmadı. Rus havayolu şirketi Aeroflot, Manchester United'a yıllık 40 milyon Sterlin sponsorluk ücreti ödüyordu.

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Daha önce de Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04 ise Gazprom ile ortaklığına son vermişti.