Mircea Lucescu'dan Ukrayna kararı! Yönetim tavsiyesiyle ayrılıyor...

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri işgal operasyonuna spor dünyasından büyük tepki geldi. Ülkede ligler ertelenirken, büyük çaptaki uluslararası organizasyonların geleceği de belirsizliğini koruyor.

Daha önce Türkiye'de görev yapan ve şu an Dinamo Kiev'i çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, daha önce yaptığı açıklamalarda "Ben bir korkak değilim. 2014'te Donetsk'teki karışıklık başladığında bile oradan ayrılmamıştım. Bunu asla yapmam. Ben ayrılırsam insanlara kötü örnek olurum. Onları korkuya ve paniğe sevk ederim. Umalım da durum çok kötüye gitmesin" demişti.

Gazeteci Emanuel Roşu'nun verdiği habere göre ise Dinamo Kiev yönetimi, Lucescu'ya Kiev'den ayrılmasını yönünde bir tavsiyede bulundu. Lucescu bu görüşmenin ardından özel aracıyla Kiev'den ayrılma kararı aldı.

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Lucescu'nun açıklamalarının tamamı şu şekildeydi;

Şu anda takım tesislerindeyim. Kiev'deki normal hayatın nasıl olduğunu bilmiyorum. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Oyuncularım biraz korkmuş durumda. Fazla yabancı oyuncumuz yok ama kadrosunda yabancı oyuncuların çok olduğu takımların durumu biraz daha kötüdür sanırım. Büyükelçilikler, oyuncularla iletişime geçeceklerdir. Benim kadromda Brezilyalı Vitinho, Sloven Verbic, Uruguaylı Carlos de Pena var. Bir de Belaruslu Shkurin var. Şu anda durumları iyi diyebilirim.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimaline karşın önlem alarak takımı bir süre daha Antalya'da çalıştırmaya karar vermişti.