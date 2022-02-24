Olympiakos-Atalanta maçı sonrası Merih Demiral'dan Malinovskyi'ye destek! 'Savaşa hayır'

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Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, hem saha içinde hem de saha dışında savaşa karşı olduğunu gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Olympiakos ile deplasmanda karşılaşan Atalanta, rakibini 3-0 yenerek tur atladı ve Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden oldu. İtalyan ekibinde Ruslan Malinovskyi, attığı 2 golle galibiyeti getirdi.

Ukraynalı olan Malinovskyi, attığı gollerin ardından formasının altındaki tişörtte yer alan 'Ukrayna'da savaşa hayır' yazısını gösterdi. Merih Demiral da takım arkadaşının yanında olarak destek verdi.

Milli futbolcu desteğini sosyal medyada da gösterdiği ve #StopWar paylaşımı yaparak Malinovskyi'ye desteğini sürdürdü.

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