Sinir harbine dönüşen Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası TFF'ye çağrı: Bu sahtekârlıklara çözüm bulun! | Şampiyonluk düğümü 37. haftada çözülür

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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- G.Saray, 3 puanlı sistemde daha önce son 10 haftasına lider girdiği tüm sezonları şampiyon bitirmiş. Sizce bu seri devam eder mi?

MEHMET ARSLAN: G.SARAY FiNALLERi KAZANMAYA ALIŞKIN

Bir hafta Fenerbahçe zorlanıyor, diğer hafta Galatasaray. Ama sonuçta ikisi de kazanıyor. Düğümün 37. haftada Seyrantepe’de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında çözüleceği görünüyor. Sarı kırmızılıların en büyük avantajı o maç. 50 bine yakın taraftarı önünde oynayacağı o maçta beraberlik bile yetecek gibi görünüyor. Bir avantajları daha var. Bu tür finalleri kazanmaya alışkın bir kültürü var Galatasaray’ın. Son 10 yıla baktığınızda Fenerbahçe hep kaybetmiş, Galatasaray ise hep kazanmış. Bu istatistik ve puan avantajı onları bir adım önde gösteriyor.

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FIRAT AYDINUS: DERBiYE KAYIPSIZ ÇIKAR

Öncelıkle gollü ve seyir zevki yüksek bu müsabakadan dolayı hem Galatasaray’a hem de Rizespor’a teşekkür etmek gerekiyor. Kerem Demirbay’ın yıldızlaştığı bu maçta Galatasaray 3 puanı 6 golle aldı. Kalan süreçte Galatasaray, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine kadar oynayacağı maçları kayıpsız geçer kanaatindeyim ve evinde oynayacağı Fenerbahçe karşılaşması her iki takım için de şampiyonu belirleyen bir müsabaka olacak gibi gözüküyor.

GÜNTEKiN ONAY: ATILAN 6 GOL KARARLILIĞIN GÖSTERGESi

G.Saray, kendi içinde yaşadığı bazı sorunlara rağmen yoluna kayıpsız devam ediyor. Rize kadrosunda Berkan stoper oynadı, Kaan sakatlanıp çıktı, Abdülkerim zaten yoktu, İcardi aylardır formsuz. Keza Kerem Aktürkoğlu da öyle. Rize maçında öndeki 3 forvetin etkisiz oyununa rağmen orta sahanın gücüyle atılan 6 gol gerçekten de Galatasaray için kararlılık göstergesiydi. Kerem Demirbay son haftalarda mükemmel oynuyor. Adeta İlkay Gündoğan’ın Manchester City günlerindeki oyununu hatırlatıyor. Sonraki haftalarda ne olacağını kestirmek güç. Ama sorunlara rağmen böyle bir seri yakalamak G.Saray’ı avantajlı kılıyor.

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UĞUR MELEKE: iSTATiSTiK G.SARAY DiYOR

İstatistikler G.Saray’ın “winner (kazanan)” bir kültürü olduğunu söylüyor. Ligi ilk ikide tamamladığı 35 sezonun 23’ünde şampiyon olmuş. F.Bahçe’yse ilk ikide 43 kez bulunmasına rağmen buradan 19 kupa çıkarabilmiş. Yine bu tezi destekleyen bir başka veri de şu: G.Saray, Türkiye Kupası’nda 23 final oynayıp yalnızca 5’ini kaybetmiş. F.Bahçe’yse 11 kez yitirmiş finalde. Tabii ki son 9 hafta nefes nefese geçecek, tabii ki finalini şimdiden sezmek zor. Sanırım 19 Mayıs’ta Seyrantepe’de oynanacak derbi belirleyecek şampiyonu.

2- Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında 2-0 kaybetti ve üçüncülük yarışında önemli bir yara aldı. Sizce bu gidişatın sorumlusu kim?

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UĞUR MELEKE: YENiK DURUMA DÜŞTÜĞÜ MAÇLARDA GOL ATAMADI

Santos’un kenarda olduğu ilk Karagümrük maçını saymıyorum, zira o takım Serdar Topraktepe’nin ekibiydi. Ondan sonra ligde 9 müsabaka oynadılar, altısında gol atamadılar. 9 maçın yine 7’sinde ilk devrede golleri yok, sadece İstanbul ve Trabzon’a Semih’in birer solosu var. 4 kere yenik duruma düştüler, Pendik, Sivas, Galatasaray ve Gaziantep’in hiçbirine reaksiyon veremediler. 80 dakika kapanan rakiplerine bu 4 maçta tek bir gol atamadılar. Santos, Yunanistan ve Portekiz’de nasıl tutucu bir oyun oynatıyorsa Beşiktaş’ta da aynısını sergiletiyor. Ve bu mantalite, Beşiktaş’a uymuyor.

GÜNTEKiN ONAY: BEŞiKTAŞ’TA EN UFAK BiR iLERLEME, GELiŞME GÖRMÜYORUZ

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Fernando Santos’un oyun anlayışı Beşiktaşlılar’ın beklentisinden çok uzak. Kendisi her maçın ardından oynanan futboldan memnun olmadığını ve büyük takımın oyununun bu olmadığını ifade ediyor. Ancak sahada bir ilerleme, gelişme göremiyoruz. Gaziantep karşısında ne hücumda etkili olan ne de savunmada sağlam duran bir Beşiktaş göremedik. Oyuncuların da tepkisizliği bu sonuçta etkendi.

MEHMET ARSLAN: BU KADROYLA SANTOS’UN BiLE BiR ŞEY YAPMA ŞANSI YOK

Santos ile değişen ne oldu Beşiktaş’ta? Zirve ile puan farkı daha da açıldı. Kazanma alışkanlığını kaybettiler. Artık her takım Beşiktaş’ı yenebileceğini düşünüyor. Dahası her Beşiktaşlı da “Bu maçı kazanırız” duygusundan hızla uzaklaşıyor. Santos geldiğinde bir endişem vardı, bu değişim bence zamansızdı. Sezon başı gelse bir umut olacak, enerjisi tüm camiaya yayılacaktı. Şimdi o da tartışılır hale geldi. Bu kadro ile ne yazık ki onun bile bir şey yapma şansı yok.

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3- F.Bahçe-Pendik maçındaki 46 faul sayısı ve 114 dakika kronometre süresi tartışmalara neden oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

MEHMET ARSLAN: TFF BU SAHTEKÂRLIKLARA ÇÖZÜM BULMALI

Pazar akşamı iki ekranım da açıktı. Birinde Fenerbahçe-Pendik, diğerinde Liverpool-Manchester City maçı vardı. Birinde futbol, diğerinde kaos vardı. Sahtekarca kendini yere atan, hakeme atarlanan, taraftarı galeyanı getiren, sporcu ahlakından nasiplenmemiş futbolcular topluluğu vardı. Bu sahtekarlığın önüne geçmedikçe bu lig izlenmez. TFF saha içi oyuncu davranışlarına bir çözüm bulmalı.

FIRAT AYDINUS: HER MAÇ SONRASI ELEKTRO ŞOKLA HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞ GiBiLER!

Bu istatistiklerde başrolde, oyunun hızını kesen hakem, oyun durduğu anda tekrar başlamasını itirazlaryla geciktirenler ve bir maçta en çok mesafe kat edenlerde ilk sırayı takım sağlıkçılarının kazanmasına vesile olanlar vardı. F.Bahçe’nin her maçı farklı bir hikaye. Son 9 lig maçının 5’inde geriye düşerken, bunlardan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. F.Bahçe taraftarı her maç bitiminde elektro şok sonrası hayata döndürülmüş gibi eve gidiyor!

GÜNTEKiN ONAY: BU ŞARTLARDA FENERBAHÇE’Yi ELEŞTiRMEK ACIMASIZLIK OLUR

Bir maçta 46 kez faul yüzünden oyun duruyorsa o maçtan bir tempo beklemek imkansız. Maçta 9 korner, 44 tane de taç olmuş. Buna 46 faulü, sakatlıkları ve oyuncu değişikliklerini ekleyince maçın hiç oynanmadığını söyleyebiliriz. Bu şartlarda F.Bahçe’nin etkisiz futbolunu eleştirmek acımasızlık olur. Hakemler zaten sürekli hatalı kararlar veriyor. Bari futbolun oynanmasına izin versinler.

UĞUR MELEKE: SÜPER LiG’iN KENDiNE ÖZGÜ PROBLEMLERi VAR

10 yıldır yaptığım önerileri bu vesileyle tekrar edeyim: TFF yeni statüler yayınlasın. Süper Lig’de yere yatıp sakatlanan her oyuncu kenara gitsin. Kenara giden her futbolcu da tekrar girmek için bir sonraki düdüğü beklesin. İkinci önerim de VAR odasına istatistikçi hakem eklenmesi. Bireysel olarak faulleri saysın, bir oyuncu 3 faule ulaştığında hakemi uyarsın. Hakem de sarı kart göstersin. Bu konular ne Premier Lig’in, ne Bundesliga’nın problemi. Bunlar bize özgü problemler. O yüzden de bize özgü çözümler gerekiyor kesinlikle.

4- Trabzon son 5 maçta 4’üncü galibiyetini 5 golle aldı ve üçüncülük iddiasını sürdürdü. Nasıl buldunuz Trabzonspor’un oyununu?

GÜNTEKiN ONAY: BU SEZONUN EN iYi FUTBOLUNU OYNADILAR

Trabzonspor penceresinden bakınca sezonun en iyi futboluydu. Abdullah Avcı’nın takımı belki de taraftarına ilk kez bu kadar keyif verdi. Tabii ki bu skorda Karagümrük’ün çok yumuşak ve temassız oyunu da etkendi. Trabzonspor seyircisinin de desteğiyle Fenerbahçe’ye karşı tüm gücünü sahaya yansıtacaktır. Pazar günü iki takım açısından da çok zor bir maç olacağı kesin. Sahada daha kontrollü, sakin ama istekli olan taraf 3 puana daha yakın olacak.

UĞUR MELEKE: TRABZON O GÜN KAYBETMiŞ AMA GELECEK iÇiN iYi IŞIK VERMiŞTi

Bir ay önce oynanan Beşiktaş-Trabzon derbisinde siyah beyazlılar galip geldi ama gelecek için iyi ışık vermedi. Trabzon’sa o gün kaybetti ama gelecek için olumlu ışık verdi. O gün rakip ceza alanında topla buluşmada 27-10 üstündü Trabzon. Sol bek Eren iki gol pozisyonuna girmişti. O iyi oyun serisini Hatay, Pendik, Adana ve Karagümrük önünde de sürdürüyorlar. Sadece Alanya maçı kötüydü, onun dışında yükselen bir çizgisi var Trabzon’un.

FIRAT AYDINUS: LiGDEKi iSTiKRARSIZLIĞIN SEBEBi KUPA OLABiLiR

Açıkcası Trabzonspor ‘2 ileri 1 geri’ durumunda. Bakıyorsunuz bir hafta iyi oyun ve farklı galibiyet, sonraki hafta üzerine ölü toprağı serilmiş gibi. Türkiye Kupası hedefi olan Trabzonspor, Süper Lig yarışına üçüncülük için mücadele vererek tutunmaya çalışıyor. Ama şu var ki yediden yetmişe tüm bordo mavililerin aklında öncelik Türkiye Kupası. Belki de ligde sergiledikleri istikrarsız oyunun sebebi bu olabilir.

MEHMET ARSLAN: GELECEK SEZON DAHA FARKLI VE iYi BiR TAKIM OLACAK

Kazanmak bir büyük takım alışkanlığıdır. İyi oynamasanız da kazanıyorsanız, büyük takım olma yolunda ilerliyor, gelişiyorsunuz demektir. Hele ki böyle bol gollü galibiyetlerde. Beşiktaş ile Trabzon’u karşılaştırdığımda üçüncülük şansının bordo mavili takımdan yana olduğunu görüyorum. Avcı ile yeniden buluşan Trabzonspor’un gelecek sezon daha farklı ve daha iyi olacağını düşünüyorum.