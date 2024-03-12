Fatih Terim'den beklenmedik Samet Akaydin kararı! Yunanlar ters köşe oldu: Ülkenin en önemli maçında...

Haberin Devamı

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun ilk maçında Olympiakos ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos karşı karşıya gelmişti. Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan derbiyi Panathinaikos 3-1 kazanmıştı.

Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Anastaisos Bakasetas, 45+4 ve 70. dakikada ise Fotis Ioannidis kaydetmişti. Ev sahibi Olympiakos'un tek golü ise 24. dakikada Daniel Podence'den gelmişti.

Maçın ardından Panathinaikos puanını 59'a yükseltmiş ve üçüncü sırada yer almıştı. Olympiakos ise 57 puanla dördüncü sırada kalmıştı.

STOPER İKİLİSİ SAMET - ARAO

Karşılaşma sonrasında Fatih Terim'in stoper ikilisinde Samet Akaydin ve Willian Arao'yu kullanması, ülke gündeminde geniş yer buldu.

Haberin Devamı

SAMET AKAYDİN'DEN TERS KÖŞE

Sportime'ın haberine göre Fatih Terim'in özellikle Samet Akaydin'e forma vermesi sürpriz olarak karşılandı. Son haftalarda şans bulduğu vurgulanan Akaydin'in tartışıldığı ancak gösterdiği iyi performansla herkesi ters köşe ettiği kaydedildi.

İkili mücadele ve bire bir eşleşmelerin fazla olduğu karşılaşmalarda dikkat çeken bir performans ortaya koyan Samet Akaydin'in Olympiakos maçı için biçilmiş kaftan olduğu belirtildi.

Samet Akaydin kararının Terim için risk olduğu ifade edilirken, milli futbolcunun Olympiakos maçında en iyi performansını sergilediği aktarıldı.

16 KUPASI VAR

Kariyeri boyunca 16 kupa kazanan Terim; 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

FATİH TERİM'İN GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlüğe 1987 yılında Ankaragücü ile başlayan Fatih Terim, 1989 yılında Göztepe'nin başına geçti. Daha sonra sırasıyla 1990 yılında hem U21 takımının teknik direktörlüğünü hem de A Milli Takım'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Terim, 27 Ekim 1996'da A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü üstlendi.

Haberin Devamı

Ay-Yıldızlılar'da 3 yıl görev yaptıktan sonra 1 Temmuz 1996'da Galatasaray'ın başına geçen Terim, 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Fatih Terim, 1 Temmuz 2000 tarihinde ise ilk kez yurtdışına çıktı ve Fiorentina ile sözleşme imzaladı.

Fiorentina'nın başında 28 maça çıkan Terim, 25 Şubat 2001'de görevinden ayrıldı. Sonrasında ise 2001/02 sezonunun başında Milan ile anlaşan tecrübeli teknik direktör, 2.08'lik puan ortalaması yakalamasına rağmen 5 Kasım 2001'de İtalyan devinden ayrıldı.

2002/03 sezonunun başında yeniden Galatasaray'a gelen Fatih Terim, 24 Mart 2004'te takımdan ayrıldı ve 17 Ağustos 2005 tarihinde A Milli Takım ile anlaştı.

20 Ekim 2009'da kırmızı - beyazlı ekiple yollarını ayıran Terim, 14 Temmuz 2011'de Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Sarı - kırmızılılarda geçirdiği 2 sezonun ardından yeniden bir ayrılık yaşayan Fatih Terim, 22 Ağustos 2013 tarihinde bir kez daha A Milli Takım'ın başına geçti. 4 yıl boyunca görevini sürdüren Fatih Terim, son olarak 22 Aralık 2017'de tekrar Galatasaray ile anlaşmıştı. 'İmparator' lakaplı hoca, 10 Ocak 2022'de Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından görevinden ayrılmıştı.