Acun Ilıcalı’nın sözü tartışmaya yol açtı! VAR'ın yetkisi sadece ofsaytla mı sınırlandırılmalı?

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İngıltere Championship takımlarından Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı, VAR sisteminin kullanımına ilişkin tartışma yaratacak bir öneride bulundu. Önceki akşam Beyaz TV’ye konuşan Ilıcalı, “Elimde yetki olsa, ofsayt dışında Türkiye’de VAR’ı yarın kapatırım. VAR’dan önce sahadaki hakem yarın sokakta olacağı için daha dikkatli davranırdı. Sorumluluk onundu. Şimdi yine hatalar oluyor ama hatayı kim yaptı bilmiyoruz, katil belli değil. Herhangi bir takım için konuşuyorum; niyeti bozmuş bir hakem grubu bir takıma dikkat ederse kornerlerde 2-3 penaltı bulur, dikkat etmek istemezse hiç bulmaz. VAR, atomik bir güç haline geldi” dedi. Ilıcalı’nın “VAR’ın yetkisi sadece ofsaytla sınırlandırılsın” önerisini, başta eski FiFA kokartlı hakem Fırat Aydınus olmak üzere Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Murat Fevzi Tanırlı ve futbol adamlarına sorduk:

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FIRAT AYDINUS: VAR, ‘SANA GÖRE, BANA GÖRE’ POZiSYONLARA KARIŞMAMALI

Ben hakemlik yaparken de, şu anda da VAR sisteminin yoruma dayalı pozisyonlara müdahil olmamasından yanayım. Subjektif yani ‘sana göre, bana göre’ değişmeyecek, bir topun kale çizgisinden geçip geçmediği, bir penaltının ceza sahasında olup olmadığını, ofsayt çizgisinin çekildiği an gibi yoruma dayalı olmayan durumlarda kullanılması gerekir. Futbol Oyun Kuralları’ndaki 12. Kural: Faul ve Fena Hareketler maddesi, ‘hakemin takdirine göre’ diye başlar... Dolayısıyla sadece kamuoyunda değil, hakemler arasında da yoruma dayalı pozisyonlarda fikir ayrılığı olabiliyor.

UĞUR MELEKE: SADECE HAKEMiN VERMiŞ OLDUĞU KARARLARI iNCELESiN

Monitör odası sadece ofsaytla ilgili konulara karışsın demek, orada hakem olmasına gerek yok demek! Yani o zaman VAR’ı tümden kaldırmış oluyorsunuz, odaya hakem koymuyorsunuz, sadece çizgi operatörü koyuyorsunuz demek. Elbette bu da bir öneridir ancak VAR’ın doğru kullanıldığında futbola faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla katılmıyorum bu görüşe. Benim önerim ise şu: VAR sadece verilmiş kararları incelesin. Gol oldu incelesin, penaltı oldu incelesin, kırmızı kart çıktı incelesin. Bu kadar... Hakemin vermediği bir karara, çalmadığı bir düdüğe karışmasın. Illa VAR’ı kısıtlayacaksanız bence doğru model bu.

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MURAT FEVZi TANIRLI: BU KONU TEK BiZDE DEĞiL AVRUPA’DA DA TARTIŞILIYOR

Premıer Lig, LaLiga ve Bundesliga başta olmak üzere her ülkede sıkıntı büyük ve çözüm önerileri üzerinde tartışılıyor. Ağırlıklı çıkan sonuç “VAR’ın sadece yorum gerektirmeyen noktalarda devreye girmesi” oldu. Bunlardan biri ofsayt, diğeri de ihlalin ceza alanı içinde mi dışında mı olduğu anlaşılamayan pozisyonlar. “Diğer pozisyonlarda hakeme saygı duyalım” denildi. VAR, temel felsefesindeki standarttan çok sapılmadığında kesinlikle çok faydalı. Ancak son yıllarda gerek bizde gerek Avrupa’da hem hakem kalitesizliği had safhada. Mesleğin temel nosyonundan yoksun hakemler izliyoruz. Bu nedenle VAR’sız maçları artık düşünemiyorum.

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CEMiL TURAN: SINIR KONMAMALI, BiR HATA MAÇIN KADERiNi DEĞiŞTiRiR

VAR, hakemin bazı kritik pozisyonlarda net olarak göremediğini görsün diye var. Bazen bir karar maçın gidişatını değiştiriyor. VAR gerektiği an hakemi uyararak haksızlığı yanlışı önlemeli. Bir hata bir takımın şampiyonluğuna veya veya küme düşmesine sebep olabilir. Penaltı, kırmızı kart, ofsayt gibi zor ve bazen milimetrik ölçümlerin olduğu, hakemin bulunduğu açıdan göremediği durumlarda devreye girip yanlışı, haksızlığı önlemeli. Bu yüzden ben Acun Ilıcalı’nın sadece ofsaytla sınırlı kalınması önerisine katılamıyorum.

FUTBOL ADAMLARININ ÇOĞU VAR’A KARŞI

GiRAY BULAK: Acun Ilıcalı haklı. VAR sistemini kaldırıp, insansız bir sistem kuralım.

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ÜMiT BOZKURT: VAR’ı kaldırmam ancak pozisyonların incelenme süresine sınırlama getiririm. Örneğin 1 dakika.

iSMAiL GÜLDÜREN: VAR inşallah kaldırılır çünkü futbolumuzu kaosa sürükledi.

iBRAHiM TORAMAN: Bu sezon futboldan çok VAR konuşuldu. Artık kaldırılsın.

ZAFER TÜZÜN: VAR, Türk futbolunu yıprattı. Takımlarla ve taraftarla dalga geçiliyor.

SAFFET iŞLER: VAR hem federasyonu hem kulüpleri hırpalıyor, zarar veriyor.

ZiYA DOĞAN: Dünyada futbolu bitirmek için kurulan VAR sistemi kaldırılsın.