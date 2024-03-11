İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a tepki: Etik değil, ahlaki değil! Trabzon'da yapsın göreyim | İsmail Kartal'ın açıklamalarına anlam veremiyorum

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken hakem kararları ve iki takım arasında yaşanan tartışmalar karşılaşmaya damga vurdu.

Sinir harbi şeklinde geçen mücadelede kartlar havada uçuşurken konuk ekipte Welinton ve Lusamba ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edildi.

Birçok kez saha içinde iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken kulübeler arasında da sinirler gerildi.

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in tartışma yaşadığı maçta, Mert Hakan Yandaş'ın golü sonrası yaptığı sevinç çok konuşuldu.

Mücadelenin 90+5. dakikasında itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, gergin maçta yaşananlar, hakem kararları ve Mert Hakan Yandaş'ın sevinci hakkında açıklamalar yaptı.

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Kırmızı kart gördüğü için maç sonu konuşamayan İbrahim Üzülmez, Fanatik'e yaptığı açıklamada Mert Hakan'ı hedef alarak, "Taraftara böyle şirin gözükülmez!" dedi.

"İSMAİL HOCA'NIN AÇIKLAMALARA ANLAM VEREMİYORUM"

Pendikspor hakkında algı yapıldığını söyleyen İbrahim Üzülmez, "Dünden beri yapılan bu algıyı Pendikspor Teknik Direktörü olarak kabul etmiyorum. Benim oyuncularım Kadıköy'de terinin son damlasına kadar mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Maç sonunda İsmail Hoca'nın da hakem üzerinden yaptığı açıklamalara anlam veremiyorum. Benim şu anda 4 tane ilk 11 oyuncum MR için hastanede. Haftaya oynayacağım İstanbulspor maçında Ndiaye'nin Murat Akça'nın Gökcan'ın oynamama ihtimali var. Sanki Kadıköy'e yatmaya gelmişiz, hakem bizi desteklemiş gibi bir algı yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğim. Dzeko'nun kaşı açılıyor, 6 dakika saha içinde tedavi yapılıyor. Hakem dışarı alsa 10 kişi oynamak zorunda kalacaklar. Hakem buna izin vermiyor. Mert Hakan'ın yaptıklarına, söylediklerine bütün maç göz yumuyor. Welinton'un atılması asla doğru değil. 10 kişi bırakılıyoruz." dedi.

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"VAR'DA NET KANITI OLMAYAN BİR PENALTI"

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı hakkında konuşan Üzülmez, "Üzerine VAR'da net kanıtı olmayan bir penaltı veriliyor. Takımımın emekleri, mücadelesi görmezden geliniyor ama sorsanız Fenerbahçe hakemden şikayetçi. Pendikspor dün akşam kaybetmemiştir, kazanmıştır. Kadıköy'de Fenerbahçe ilk net pozisyonu 55. dakikada buluyor. Bu konuşulmuyor. Hakem 11 dakika uzatma verip 15 dakika oynatıyor, Fenerbahçe'ye istediği süreyi veriyor, bu konuşulmuyor." dedi.

"ETİK DEĞİL, AHLAKİ DEĞİL"

Mert Hakan Yandaş'ın kendi kulübesine doğru yaptığı sevinci eleştiren İbrahim Üzülmez, "Mert Hakan'a gelince... Ben de yıllarca büyük takımda oynadım. Buraların atmosferini bilirim. Taraftara böyle şirin gözükülmez. Mükemmel bir gol attı, tebrik ederim. Ama bir büyük takım oyuncusuna yakışan şey o golden sonra gidip topu alıp orta sahaya götürüp bir an önce oyunu başlatmaktır. Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil. Hadi haftaya aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın, hadi haftaya hakeme Trabzon'da buradan çıkamazsın desin ben de onu tebrik edeyim." açıklamasını yaptı.

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"PENDİKSPOR DÜN AKŞAM KAYBETMEMİŞTİR, KAZANMIŞTIR"

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçıyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından bu kez yazılı açıklama yaptı.

Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Üzülmez, "“Dünden beri yapılan bu algıyı Pendikspor Teknik Direktörü olarak kabul etmiyorum. Benim oyuncularım Kadıköy’de terinin son damlasına kadar mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Şu anda 4 tane 11 oyuncum MR için hastanede. Haftaya oynayacağım İstanbulspor maçında Ndiaye’nin, Murat Akça’nın, Gökcan’ın oynamama ihtimali var. Sanki Kadıköy’e yatmaya gelmişiz, hakem bizi desteklemiş gibi bir algı yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğim. Dzeko’nun kaşı açılıyor, 6 dakika saha içinde tedavi yapılıyor. Hakem dışarı alsa 10 kişi oynamak zorunda kalacaklar. Hakem buna izin vermiyor. Mert Hakan’ın yaptıklarına, söylediklerine bütün maç göz yumuyor. Welinton’un atılması asla doğru değil. 10 kişi bırakılıyoruz. Üzerine VAR’da net kanıt olmayan bir penaltı veriliyor. Takımımın emekleri, mücadelesi görmezden geliniyor ama sorsanız Fenerbahçe hakemden şikayetçi. Pendikspor dün akşam kaybetmemiştir, kazanmıştır. Kadıköy’de Fenerbahçe ilk net pozisyonu 55. dakikada buluyor. Bu konuşulmuyor. Hakem 11 dakika uzatma verip 15 dakika oynatıyor. Fenerbahçe’ye istediği süreyi veriyor, bu konuşulmuyor.

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Pendikspor dün gece bu ligde kalacağını oyunuyla da ortaya koyduğu karakterle de göstermiştir. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve onların arkasındayım" ifadelerini kullandı.