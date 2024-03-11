Arda Güler pişmanlığı! Milli yıldız attı, onlar üzüldü: Yazık oldu

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Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in sezon başında renklerine bağladığı Arda Güler, Madrid'de çok kısa süre alırken ilk kez gol sevinci yaşadı.

İtalyan teknik adamın az şans vermesine rağmen etkileyici performansıyla dikkat çeken Arda Güler, La Liga'da ilk gol sevincini Celta Vigo karşısında yaşadı.

TÜM TAKIM ÇOK SEVİNDİ

Golün ardından büyük sevinç yaşayan Arda Güler, hem takım arkadaşları hem de Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından defalarca kez tebrik edilirken Avrupa basınında manşetleri süsledi.

Gelecek sezon düzenli olarak şans bulması için bir takıma kiralık olarak gönderilebileceği iddiaları gündemden düşmezken yeni gelişmeler yaşandı.

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GELECEĞİ İÇİN KARARINI VERDİ

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; milli yıldız Arda Güler geleceğine dair kararını verdi.

19 yaşındaki futbolcunun çıkan ayrılık iddialarına rağmen Real Madrid'den kiralık ya da bonservisiyle ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.

Carlo Ancelotti'nin ona az şans vermesini Arda Güler'in de anladığı belirtilirken genç yıldızın tek amacının Real Madrid kadrosunda yer almak olduğu kaydedildi.

KATALAN DEVİNİN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Defensa Central'de yer alan haberde ise Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin, Arda'nın attığı golden sonra kurmaylarıyla genç yıldızın performansını konuştuğu öne sürüldü.

Xavi Hernandez'in Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler için "Bu çocuk harika! Harika bir gol attı. Bizimle olmaması çok üzücü, yazık oldu" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Haberde "Bu, Barcelona'nın son yıllarda yaptığı sportif yönetim hatalarını açıkça ortaya koyuyor ancak unutulmaması gereken bir şey de genç Türk'ün Real Madrid'e imza atmayı tercih etmiş olması." denildi.

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İTALYANLAR VAZGEÇMİYOR

İtalyan spor sitesi Calciomercato'da yer alan haberde, Arda'nın daha fazla süre alabilmek için gelecek yaz transfer döneminde Real'den ayrılabileceği belirtildi.

Genç yeteneğin transferi için en istekli takımın ise Milan olduğu ileri sürüldü. Serie A devinin planı ise Arda Güler'i ilk önce kiralık olarak kadrosuna katmak.

İtalyan kulübünün, Real Madrid'in bugünden ziyade gelecekte değerlendirmeyi düşündüğü 19 yaşındaki futbolcuyu, şimdiye odaklanarak ikna etmeyi planladığı belirtildi.