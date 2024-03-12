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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Florentino Perez kararını Carlo Ancelotti'ye iletti

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe
Real Madridde Arda Güler gelişmesi Florentino Perez kararını Carlo Ancelottiye iletti
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 21:05

Uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra sahalara dönen ve LaLiga'daki Celta Vigo karşılaşmasında ilk golünü kaydeden Arda Güler, sıkıntılı günleri geride bırakırken Real Madrid yönetimi yeni bir karar aldı. 

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Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ve İspanyol devinde İcra Kurulu Başkanı Jose Angel Sanchez, milli yıldızımız Arda Güler'in geleceği hakkında karar aldı.

Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre oynayamayan Arda Güler, sakatlık sürecini atlattıktan sonra ilk gol sevincini yaşadı.

Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermemesi nedeniyle mutsuz olduğu ve kiralık gönderileceği haberleri yapılan Arda Güler, Celta Vigo'ya attığı golle kötü günleri geride bıraktı.

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HERKES MUTLU OLDU

Uzun süre sahalardan uzak kalan ve takımdan gönderileceği yönünde haberler çıkan Arda Güler, gol sonrası büyük mutluluk yaşarken takım arkadaşları da büyük sevinç yaşadı.

Arda Güler, hem takım arkadaşları hem de Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından defalarca kez tebrik edilirken Avrupa basınında manşetleri süsledi.

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Real Madridde Arda Güler gelişmesi Florentino Perez kararını Carlo Ancelottiye iletti

DEVLER KAPIDA BEKLİYOR

Takımdaki geleceği merak konusu olan Arda Güler'in adı; Milan, Tottenham ve Bayer Leverkusen ile anılırken oynayabileceği bir kulübe kiralanması gündemdeydi.

AYRILMAYI REDDETTİ

Her fırsatta Real Madrid'de kalmak istediğini ve kiralık olarak başka bir kulüpte forma giymeyeceğini kaydeden Arda Güler için dev kulüpler Real Madrid'in kapısını aşındırırken İspanyol devi kararını verdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid'de aldığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanan Arda Güler için son karar verildi.

Real Madridde Arda Güler gelişmesi Florentino Perez kararını Carlo Ancelottiye iletti

İNANÇLARI ARTTI

Arda Güler'in Celta Vigo karşısında attığı güzel golle mutlu olan Real Madrid yönetimi, genç yeteneğin Real'de daha fazla süre alacağı ve gelişeceği düşüncesiyle takımda tutma kararı aldı.

Arda Güler için 20 + 10 milyon Euro'luk bir yatırım yapan ve kalitesine her zaman inanan Florentino Pérez ve Sanchez, milli yıldıza dair olan inançlarını da Carlo Ancelotti'ye aktardı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe

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