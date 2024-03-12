Arda Güler o sözleri üzerine alınıp Martin Odegaard'e yanıt verdi: Ben bir savaşçıyım

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Norveçli yıldız Martin Odegaard, İspanyol devindeki dönemi için açıklamalarda yaparken Arda Güler'den kendisine yanıt geldi.

İspanya macerası istediği gibi başlamayan Arda Güler, sakatlık dönemini atlattıktan sonra forma şansı bulmaya başlarken ilk gol sevincini Celta Vigo mücadelesinde yaşadı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Sakatlığını atlatmasının ardından istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler, Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Celta Vigo'ya ilk golünü attı.

"ÇOK ZOR BİR SEZON GEÇİRDİM"

Real Madrid formasıyla ilk golünü atmasının ardından büyük mutluluk yaşadığı ifade eden Arda Güler, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Burada çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulübü ve zorlukları da beraberinde getiriyor ama bu zorlukları aşacak kalitem ve karakterim olduğuna inanıyorum. Daha güzel günler hepimizi bekliyor." açıklamasını yaptı.

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ODEGAARD'DAN REAL MADRİD AÇIKLAMASI

Arsenal'in yıldızı Martin Odegaard ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Real Madrid kariyerine bahsetti.

Martin Odegaard, "Real Madrid'deyken her zaman önemli maçlarda ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımdan emindim. Ancak futbol her zaman beklediğiniz gibi gitmiyor. Real Madrid'deyken plan kiralık gitmemekti ama futbol ve hayat böyle bir şey" açıklamasını yaparken Arda Güler'den yanıt geldi.

ARDA'DAN GÜLER'DEN YANIT

Defensa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler, Martin Odegaard'ın bu sözlerini duydu ve üzerine alınıp yanıt verdi.

Milli yıldız, Odegaard'ın açıklamasına "Ben bir savaşçıyım, Madrid'den ayrılmak istemiyorum. Oynama şansıma güveniyorum!" şeklinde yanıt verdi.