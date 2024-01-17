Şampiyonluk yarışı için çarpıcı değerlendirme: Fenerbahçe ve Galatasaray artık skor odaklı oynayacak

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Hürriyet Yazarları Uğur Meleke, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Güntekin Onay, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı

1- Kulüpler yeni sezonda 12 yabancı alabilecek ve sahaya 11 yabancıyla çıkabilecekler. Bu değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: ALTYAPIDA YETiŞTiRiCiLiĞi TEŞViK EDELiM

Süper Lig’de ilk 11’de 11 yabancı futbolcu oynayabilen dönemle, üç yerli zorunluluğu olan dönem arasında istatistiki olarak büyük bir fark yok. Son 7 sezonda Süper Lig kulüpleri ilk 11’lerinde 4 ile 4,5 arası yerli futbolcuya şans veriyorlar, yabancı sınırı olsa da olmasa da... O yüzden TFF’nin nihayet şu “artı eksi” saçmalığından çıkmış olması olumlu bir gelişme. Ancak benim önerim bambaşka. Bence tüm bu “yerli-yabancı” ayrımını tarihe gömelim. Kulüplerin 26 kişilik A takım listesine 14 tane ülkede yetişmiş oyuncu mecburiyeti koyalım. Bunların 4’ünün de kulüpte yetişmiş olması zorunlu olsun. Böylece 18-19’luk gurbetçilerimizin zamansız-manasız bir şekilde gelişimini durdurup ülkeye getirmeyelim. Hem de altyapıda yerli-yabancı fark etmeksizin yetiştiriciliği teşvik edelim. Türk futbolunda yerli ya da yabancı tanımından, ayrımından sonsuza kadar çıkalım artık.

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GÜNTEKiN ONAY: DEĞiŞiKLiKLER OLUMLU

Her yıl değişen yabancı kuralı ve statüler, kulüp yöneticilerini, teknik direktörleri ve futbolseverleri artık yoruyor. Kulüplerin yüzde 90’ı finansal açıdan iflas etmiş durumda. 3 yerli oyuncunun sahada olma zorunluluğunun kalkmasını ve milli takımda oynama yeterliliği kuralının gelmesini olumlu karşılıyorum.

MEHMET ARSLAN: YABANCI SINIRI TAMAMEN KALKMALI

Sahada 11 yabancı futbolcu oynatabilme kararını tümüyle destekliyorum. O gariplik neydi öyle, 14 yabancı al 8’ini oynat. Hep söylüyorum, Süper Lig, milli takımlara oyuncu yetiştirme alanı değildir. Orası bir şov dünyası, parasını ödediğimiz, kaliteli ve iyi futbol talep ettiğimiz bir alan. Bu lig milli takımlarla değil, diğer liglerle mücadele ediyor. Başka bir görevi yok. Dolayısıyla federasyonun bu kararını tamamen destekliyorum. Keşke yabancı oyuncu sayısında kısıtlamaları tamamen kaldırabilsek.

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FIRAT AYDINUS: ÖZ KAYNAKLARA DÖNÜLECEK

Yapılan açıklamaya göre yabancı futbolcu sayısı kademeli olarak düşürülecek. İlk üç sezon 12, takip eden iki sezonda 11 yabancı ile sözleşme imzalanabilecek. Ve kadrodaki futbolcu sayısı 30’dan 26’ya düşürülecek. İlk 11’in hepsi yabancı futbolculardan oluşabilecek. Sayı azalacağı için kulüpler çok sayıda sözleşmeli yabancıyı elden çıkarmak zorunda kalacak. Üstelik yaş kriteri koyulması ve yerli oyuncu oynatılmasına teşvik de gündemde. Son 10 yılda 8 kez değişiklik yapılan bu kuralın son halinin diğerlerinden daha faydalı olması bekleniyor. 5 yıllık proje sonunda sayının daha da indirilmesi hedeflenirken, kulüplerin öz kaynaklarına dönerek yatırım yapmaları kaçınılmaz olacak.

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2- Fenerbahçe, zorlandığı Gaziantep deplasmanından İrfan’ın kafa golüyle kayıpsız çıktı. Nasıl buldunuz Fenerbahçe’nin oyununu?

FIRAT AYDINUS: GAZiANTEP’TE GOL ERKEN GELMEYiNCE STRES YAŞADI

Erken skor elde etme alışkanlığı olan Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında istediği baskıyı kurmuş olsa da golü bulamayınca stres yaşadı. Gol gelmeyince İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri ile riske girerek orta sahayı Szymansky-Fred ikilisine emanet etti ve İrfan Can Kahveci’nin kafa vuruşuyla hedefine ulaştı. Ligin boyu kısaldığı için bu tür skorları önümüzdeki haftalarda çok fazla göreceğiz. İsmail Kartal’ın aldığı risklerin sonuçları, rakip takımların özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Bundan sonraki süreçte karşılaşacağı hemen her takım küme düşmeme ve Avrupa kupalarında tur atlama gibi spesifik hedef gözeterek sahaya çıkacak.

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GÜNTEKiN ONAY: F.BAHÇE PENALTILARI YÜKSEK YÜZDEYLE ATACAK BiRiNi BULMALI

Fenerbahçe, Gaziantep’in iyi kurgulanmış 4-5-1’ savunma oyununa karşı zorlandı. Ancak İsmail Kartal, ikinci yarıda yaptığı hamlelerle risk aldı ve daha ofansif bir futbola itti takımını. Fred, Ferdi ve Szymansky çok üst düzeyde performans ortaya koyuyorlar. Fenerbahçe’nin penaltıları yüksek yüzdeyle kullanacak yeni bir isim bulması şart. Bonucci’nin hırsını ve ilk maçındaki aidiyetini çok beğendim.

MEHMET ARSLAN: BONUCCi’DE YAŞLILIK EMARESi GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bayıldım Bonucci’ye. Takıma uyumu, hırsı, müdahaleleri... Fenerbahçe lider bir oyuncu kazandı. Yaşlı mı? Evet. Ama siz yaşlılık emaresi gördünüz mü? Ben görmedim. Bu lig için biçilmiş kaftan. Fenerbahçe’ye gelince... Bir takım kendi içinden bir penaltıcı çıkaramaz mı? Kaçan 5. penaltı bu. Ve artık o topun başına kim gelirse gelsin, atışı kullanırken tedirgin olacak. Oyuna gelince.. Penaltıyı atsalar kolaya dönecek maçı, güç bela aldılar.

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UĞUR MELEKE: iRFAN CAN’IN OYUNA GiRiŞiYLE MEVSiM NORMALLERiNE YAKLAŞTI

İlk bir saat Fenerbahçe’nin sezon genelindeki oyunlarının altındaydı seviye. Ancak İrfan Can’ın oyuna girişiyle mevsim normallerine yaklaştı sarı lacivertliler. Evet Cengiz önemli bir dripling ve gol silahı. Ancak İrfan Can’ın sahadaki anlamı farklı. İrfan hem merkeze gelerek savunma arkasına anahtar paslar atabiliyor. Hem de ceza alanına ikinci santrfor koşuları yapabiliyor. Zaten maçın kırılma anı da İrfan’ın oyuna girişiydi. Girdikten sonra iki net kafa fırsatı buldu. Birinciyi Nita kurtardı, ikincide attı İrfan.

3- Galatasaray, Kayseri’yi 2-1’li geçerken 80. dakikaya kadar bir hayli zorlandı. Bu zorlukların sebebi Mauro İcardi’nin yokluğu mudur?

UĞUR MELEKE: 3 CEPHEDE DE YARIŞMAK iÇiN 1-2 TAKViYE YAPILMALI

Galatasaray sezonun ilk fazında kritik oyuncularından kesintisiz faydalandı. Davinson-Abdülkerim hep oynadılar. Torreira neredeyse hep oynadı. İcardi sağlık sorunu yaşasa bile iğneyle oynadı. Boey kesintisiz forma giydi. Sonra 2024 geldi ve son 3 lig maçında bir anda bu kilit oyuncuların ikişer-üçer eksikliğiyle karşılaştı Okan Hoca. Doğruyu söylemek gerekirse alternatif isimler bekleneni veremedi. Halil bulduğu şansı değerlendiremedi. Tete etkisiz. Zaha da isminin vaat ettiklerinin altında. Galatasaray’ın 3 cephede sorunsuz yarışması için sanki 1-2 takviye yapması faydalı olabilir. Bir sol bek ve İcardi’nin durumuna göre bir alternatif santrfor bakabilirler markette.

FIRAT AYDINUS: G.SARAY’IN ÖNCELiKLi HEDEFi BU DÖNEMi KAYIPSIZ ATLATMAK

Oyun kalitesi ile ilgili Fenerbahçe için yazdıklarımız Galatasaray açısından da geçerli. Üstün oyun ve farklı galibiyetten ziyade sonuca endeksli maçlar görme ihtimalimiz çok yüksek. Galatasaray’ın şu an öncelikli hedefi, bu kadar çok eksiğinin olduğu dönemi kayıpsız atlatmak. Bu hedefe ulaşmak da Okan Buruk’un maharetine bakar. İcardi’nin son zamanlardaki performansını göz önüne alırsak, Galatasaray’ın zorlanmasının sebebini sadece onun yokluğuna bağlamak kolaycılık olur.

GÜNTEKiN ONAY: KAYSERi MAÇINDA ALINAN 3 PUAN BÜYÜK BiR YIKIMIN ÖNÜNE GEÇTi

Galatasaray’da Kayserispor karşısında özellikle ilk yarıda enerji çok düşüktü. Tete, Zaha ve Halil’den oluşan hücum hattı çok etkisiz kaldı. N’Dombele bir türlü bekleneni veremiyor. Tüm bunlara İcardi ve Kerem Aktürkoğlu’nun yokluğunu da ekleyince Galatasaray’ın zorlanması doğal. Alınan bu 3 puan büyük bir yıkımın önüne geçti.

MEHMET ARSLAN: YÖNETiCiLER KONUŞUNCA OYUNCULAR MUTLAKA ETKiLENiR

Sadece İcardi değil, çok eksiği vardı Galatasaray’ın. Üretkenliği ile İcardi’den daha önemli bir isim (Bana göre) Kerem Aktürkoğlu yoktu mesela. Bunun sıkıntısını yaşadılar. Ama bundan daha da önemlisi, Fenerbahçe’nin kazanması, olası bir puan kaybı halinde farkın açılabileceği endişesini de yaşadılar. Bu psikoloji takımı da, tribünleri de etkilemiş. Bunu ben TV başında hissettiğine göre, sahadakilerin durumunu siz düşünün. Daima şunu söylerim, yöneticiler konuştu mu, oyuncular etkilenir. Bu her takım için geçerli.

4- Beşiktaş, Santos yönetiminde ilk maçta Karagümrük’ü farklı skorla yendi Beşiktaş’ı nasıl buldunuz? Bir Santos etkisi hissettiniz mi?

FIRAT AYDINUS: BEŞiKTAŞ’IN CiDDi BiR REViZYONA iHTiYACI VAR

Fernando Santos etkisini taraftarlardan ziyade futbolcular hissettmiş. Karagümrük önündeki mücadele ve maç sonu açıklamalar bunun göstergesi. Tabii ki Karagümrük karşısında alınan galibiyet Beşiktaş adına sevindirici. Ama bir gerçek var ki gerek oyun gerekse oyuncu anlamında takımın revizyona ihtiyacı var. Yeni oyun sisteminin oturmasında ve transfer seçimlerinde Santos karar verici olacak muhakkak. Ve bunun için de Santos’un önünde sezonun ikinci yarısı olarak yeterli zamanı var.

MEHMET ARSLAN: SANTOS, SERGEN YALÇIN’IN PORTEKiZLi MUADiLi GiBi

Beşiktaş’ın bir teknik adama değil, tribünlerle kopan bağını yeniden sağlamlaştıracak bir lidere, bir enerjiye ihtiyacı var demiştim. Ve bunu tesis edecek tek isim Sergen Yalçın demiştim. Hasan Arat yönetimi kelimenin tan anlamıyla Sergen Yalçın’ın Portekizli muadilini buldu. Güven veren ve o panik havasını dağıtan bir hoca Fernando Santos. O etkiyi hissetmemek mümkün değil. Ama unutmayın, kaliteli futbol, kaliteli oyuncularla oynanır. Önümüzdeki sezon için önemli transferlere ihtiyacı ver Beşiktaş’ın.

UĞUR MELEKE: iLK 4 HOCA iÇiNDE EN BAŞARILISI SERDAR TOPRAKTEPE

Beşiktaş'ta saha içinde bir ritim değişikliği olduğu kesin. Ciddiyet artışında tabii ki yeni bir teknik adamın göreve gelmesinin rolü vardır. Zaten Santos göreve geldiği her takımda derli toplu bir hava yaratmasıyla isim yapmış bir hoca. Ancak ben Karagümrük maçında esas krediyi Serdar Topraktepe’ye verme taraftarıyım. Semih’i sürekli ve düzenli oynatan o. Bahtiyar’ı stoperde düzenli kullanan o. Hadziahmetovic’i iki maçta 8 numarada kullanan o. Demir Ege’den en iyi faydalanan o. Zaten bu isimlerin önemli katkısıyla son 4 maçta 3 galibiyet alındı bence. Topraktepe’nin bu sezon Beşiktaş’ta çalışan ilk 4 hoca içinde en başarılısı olduğunu düşünüyorum.

GÜNTEKiN ONAY: HIRSLI, COŞKULU VE DiSiPLiNLi BiR BEŞiKTAŞ iZLEDiK

Beşiktaş istekli ve disiplinli oynadı. Semih çok değerli bir mücevher gibi parlamaya devam ediyor. Kanat beklerinden gerekli hücum performansı alınamasa da Beşiktaş, farklı kazandı. Tayyip Talha-Zaynutdinov ikilisi stoperde 2 maçtır çok başarılı. Beşiktaş yokluklardan olumlu çıkarımlar elde etmeye devam ediyor. Hırslı, coşkulu ve disiplinli bir takım izledik son 2 maçta.