Beşiktaş - Eyüpspor maçında ilkler yaşandı! Semih Kılıçsoy temennisi: Umarım rekorumu geçer

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Tüpraş Park'ta konuk ettiği Arda Turan'ın Eyüpspor'unu 4-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasında yazdırırken maçta ilkler yaşandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig’in 20’nci haftasında 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11’inde 1’i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Amir Hadziahmetov, Tayyip Talha Sanuç, Rashica ve Semih Kılıçsoy’un yerine Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Rachid Ghezzal ve Ante Rebic’i 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Santos, savunma hattını Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov ve Umut Meraş’tan oluşturdu. Orta alanda Demir Ege Tıknaz, Gedson ve Salih Uçan’ı 11’de sahaya süren Santos sağ kanatta Ghezzal, sol kanatta ise Rebic’e forma verdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

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GHEZZAL 78 GÜN SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 78 gün sonra bir maçta 11’de görev aldı. 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11’de görev yapabilen Ghezzal daha sonra sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalırken kısa bir süre ise kadro dışında bırakılmıştı. Ligde son 3 haftada oynanan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan tecrübeli kanat, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından ilk 11’de forma giydi.

REBİC 6 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ

Beşiktaş’ta Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic ise 6 maçlık aradan sonra ilk 11’e döndü. Tecrübeli kanat oyuncusu son olarak Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de görev almıştı. Daha sonra Konferans Ligi’ndeki bir maçta kadroya giremeyen Rebic, Süper Lig’de oynanan 2 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuş, 3 maçta ise kadroda olmasına rağmen görev almamıştı.

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ARDA TURAN’DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 1’inci Lig’in 18’inci haftasında iç sahada 2-0 kazanılan Keçiöregücü maçının 11’inde 7 değişiklik yaparak takımını Beşiktaş maçında sahaya sürdü. Genç teknik adam; Murat Uçar, Robin Yalçın, Caner Erkin, Recep Niyaz, Regattin, Ampem ve Bruno’nun yerine Uğur Demirok, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz, Melih Kabasakal, Mete Kaan Demir, Seslar ve Mustafa Pektemek’e görev verdi.

ANTE REBIC'TEN İLK GOL

Beşiktaş’ın Hırvat futbolcusu Ante Rebic, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü Türkiye Kupası 5. Turu'nda Eyüpspor’a karşı attı.

Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Ante Rebic’ten geldi.

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Kartal’ın Hırvat oyuncusu Rebic, böylelikle siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydetmiş oldu. Süper Lig’de 11, Avrupa Konferans Ligi’nde de grup ve eleme aşamalarında toplam 6 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcunun 4 asisti bulunuyordu.

BU SEZON BİR İLKİ YAŞADI

Beşiktaş’ın tecrübeli santrforu Cenk Tosun, bu sezon ilk kez bir maçta iki gol kaydetti.

Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Rebic’ten geldi. Cenk, attığı bu gollerle bu sezon bir ilki de yaşamış oldu.

Süper Lig’de 17, Avrupa Konferans Ligi’nde de grup ve eleme aşamalarında 8 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada 2 gol kaydetti.

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Cenk, ligde Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor ve Rizespor ağlarına 1’er gol gönderirken, Konferans Ligi’nde de Club Brugge ile Lugano filelerini 1’er kez sarsmıştı.

Cenk Tosun, Eyüpspor karşılaşmasının 72. dakikada yerini genç futbolcu Semih Kılıçsoy’a bıraktı.

"BENİM REKORUMU GEÇMESİNİ İSTİYORUM"

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun, 4-0 kazanılan Eyüpspor maçının ardından açıklama yaptı.

Genç oyuncu Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Cenk Tosun, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Üst üste 3. galibiyet oldu. Kupada devam ediyoruz. Kupa bizim için bu sene çok önemli. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. 'Semih, çok iyi işler yapıyor. Ona biraz da tecrübe aktardığımızda neler yapacağını herkes görecek. Ben her zaman ağabeyi olarak yanındayım. İnşallah çok goller atacak, kupalar kazanacak. Allah sakatlıklardan korusun. Benim rekorumu geçmesini istiyorum. Her zaman yanındayım dediğim gibi.'' ifadelerini kullandı.