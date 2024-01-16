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Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in talipleri artıyor! Bonservisi için dev rakam... | Eski kulübü transferden pay alacak

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Yüksek
Fenerbahçeli İsmail Yüksekin talipleri artıyor Bonservisi için dev rakam... | Eski kulübü transferden pay alacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 20:03

Fenerbahçe'de son iki sezonda gösterdiği gelişimle Milli Takım'a yükselen ve birçok kulübün radarına giren İsmail Yüksek için Avrupa'dan yeni talipler var. Sezon başında Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan İsmail Yüksek, takımda kalırken ocak ayı transfer döneminde yeni kulüplerin hedefinde. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fransa'dan teklif gelirken önemli bir kulübün daha devreye girdiği öne sürüldü.

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Sarı lacivertli takımdaki performansıyla Milli Takım'ın da değişmez ismi haline gelen İsmail Yüksek, devre arası transfer döneminin gözde oyuncuların biri oldu.

3. Lig ekibi Gölcükspor’dan 65 bin Euro ve Topuk Yaylası’nda 2 yıl ücret ödemeden kamp yapma karşılığında 2020’de Fenerbahçe’ye transfer olan İsmail 2 sezon önce kiralık olarak forma giydiği 1. Lig takımlarında kendini kanıtlayıp Fenerbahçe’ye dönme hayalleri kurarken kaderi geçtiğimiz yıl Jorge Jesus’la değişiverdi.

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Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından forma şansı bulan İsmail Yüksek, bu şansı iyi değerlendirdi ve hem sarı lacivertliler hem de A Milli Futbol Takımı önemli bir ismi kazandı.

Fenerbahçe'nin son 2 sezonunda takımın değişmezleri arasında giren İsmail Yüksek, Milli Takım'ın da en önemli oyuncularından olurken transferin gözdesi haline geldi.

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Sezon başında İtalya'dan Milan ve Almanya'dan Bayer Leverkusen gibi takımlarla anılan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni takımların devreye girdiği öne sürüldü.

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RESMİ TEKLİF YAPILDI

Fransız L’Equipe gazetesinde yer alan habere göre Lyon, Rennes’den istediği Nemanja Matic’in transferini gerçekleştiremeyince İsmail’e yöneldi ve sarı lacivertli kulüple temasa geçti.

Haberde, Fransız ekibinin milli futbolcu için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptığı aktarıldı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksekin talipleri artıyor Bonservisi için dev rakam... | Eski kulübü transferden pay alacak

TALİPLERİ ARTIYOR

Milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Olimpik Lyon'un ardından bir talibin daha çıktığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alman ekibi Stuttgart, Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'in transfer durumunu yakından takip etmeye başladı.

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki görüşmelerin durumuna göre devreye girme kararı alan Stuttgart, sürecin işleyişine göre transfere dahil olup resmi teklif yapma kararı aldı.

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12 MİLYON EURO

Lyon'un yıldız futbolcu için Fenerbahçe'ye 8+4 milyon Euro teklif ettiği ve pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

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GÖLCÜKSPOR PAY ALACAK

Eski kulübü Gölcükspor'un İsmail Yüksek'in bir sonraki satışından payı bulunuyor. Söz konusu pay, oyuncunun bonservis bedeline göre değişkenlik gösteriyor.

İşte Gölcükspor'un İsmail Yüksek'in sonraki satışından pay hakları:

- 2 milyon Euro bonservisle transferden yüzde 10 pay.
- 2 milyon ile 7 milyon Euro arasındaki bonservisle transferden yüzde 5 pay.
- 7 milyon Euro ve üzerindeki bonservis bedelinden yüzde 2 pay.

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Yüksek

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