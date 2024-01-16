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Alexander Djiku'dan Afrika Kupası’ndaki kritik maç öncesi mesaj: Hiçbir şey imkansız değildir

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#Alexander Djiku#Afrika Kupası#Fenerbahçe
Alexander Djikudan Afrika Kupası’ndaki kritik maç öncesi mesaj: Hiçbir şey imkansız değildir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 18:31

Bu sene 34'üncü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda B Grubu'nda mücadele eden Gana'da Alexander Djiku, Mısır müsabakası öncesi açıklamalar yaptı.

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Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında Yeşil Burun Adaları'na 2-1 mağlup olan Gana'da takımının tek golünü atan Fenerbahçeli stoper Alexander Djiku, grubun ikinci maçındaki Mısır karşılaşması öncesi konuştu.

Mısır karşısında daha iyi olmaları gerektiğini kaydeden Djiku, "Yeşil Burun Adaları'na karşı oynamak çok zordu ama daha fazlasını yapmamız, daha agresif olmamız, daha fazla şans yaratmamız ve gol atmamız gerekiyor. İkinci maçımız var ve kazanmak zorundayız. Zor bir maç ama hiçbir şey imkansız değildir. İlk maçlarında berabere kaldılar ve biz kaybettik, yani her şey olabilir" diye konuştu.

Gana, Afrika Kupası'ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları'na 2-1'lik skorla kaybederken tek gol Djiku'dan gelmişti.

Mohamed Salahlı Mısır ise gruptaki ilk maçında Mozambik ile 2-2 berabere kalmıştı.

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Mısır ile Gana arasındaki Afrika Kupası maçı 18 Ocak Perşembe günü oynanacak.

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#Alexander Djiku#Afrika Kupası#Fenerbahçe

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