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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın golcüsü Barış Alper Yılmaz olacak! Mauro Icardi'nin yetişmesi zor...

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Barış Alper Yılmaz
Şampiyonlar Liginde Galatasarayın golcüsü Barış Alper Yılmaz olacak Mauro Icardinin yetişmesi zor...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:00

Sarı kırmızılılar şampiyonlar ligi ön elemelerinde genç futbolcu ile tur kovalayacak. Yeni sezonda ilk maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde çıkacak olan Galatasaray’da ön elemelerde takımın gol umudu Barış Alper Yılmaz olacak.

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PSG’den kiralanan Mauro Icardi ile yeniden anlaşmak için görüşmeleri sürdüren, sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıran, hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile de ocakta vedalaşan Aslan’da asıl bölgesi santrfor olan futbolcu kalmadı. Güncel kadroda santrforu olmamasına karşın sarı kırmızılılar panik transferi yapmayacak.

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‘A SINIFI’ GOLCÜLER BEKLEMEDE

Icardi için sakin bir tavırla dünyaca ünlü yıldızı ikna etmek adına hamlelerini yapan Galatasaray’da bu transferin önümüzdeki ayın sonuna doğru netleşmesi bekleniyor. Yani Icardi’de finalin olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanması temmuz ayı son haftasını bulacak. Icardi’yi beklediği için de A sınıfı golcülerle ilgili somut adım atmayan Galatasaray santrforda alternatif ismini ağustosta getirecek. Bu süreçte eğer işler yolunda giderse Galatasaray alternatif golcüsü yani ikinci santrforunu netleştirecek.

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AVRUPA’NIN YAKIN TAKİBİNDE

Ancak kamp ve antrenman çalışmaları da göz önüne alındığında Galatasaray teknik heyeti Şampiyonlar Ligi ön eleme planlarını Barış Alper Yılmaz üzerine kuracak. Sarı kırmızılı takımın 25-26 Temmuz’da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk ön eleme turunda 23 yaşındaki futbolcu en uçta görev yapacak. Galatasaray’ın kazandığı 23. şampiyonlukta Barış önemli bir performans ortaya koymuştu. Avrupa’da birçok kulübün takip ettiği genç yıldız geçen sezon forma giydiği 32 maçta 8 gol, 6 asistle 14 gole katkı vermişti.

32- Barış Alper Yılmaz geçen sezon Galatasaray’da 32 resmi karşılaşmaya çıkarken 8 gol, 6 asistlik başarılı bir performansa imza atmıştı.

0-Barış Galatasaray forması ile Avrupa kupalarında beş maça çıktı. Genç oyuncu orta sahada görev aldığı bu karşılaşmalarda gol atamadı.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Barış Alper Yılmaz

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