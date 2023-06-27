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Süper Lig ekibi Pendikspor, Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer yaptı

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#Transfer#Süper Lig#Pendikspor
Süper Lig ekibi Pendikspor, Galatasaray ve Beşiktaştan transfer yaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 18:31

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Beşiktaş'tan Welinton'ı, Galatasaray'dan ise Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı.

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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, transfer açıklamasında bulundu.

Radyospor'a konuşan Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile resmi sözleşme imzaladık." dedi.

Brezilyalı savunmacı Welinton ile ilgili ise, "Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile Beşiktaş'ta oynayan Welinton'ın sözleşmesi sona ermiş ve iki oyuncu da takımlarından ayrılmıştı.

 

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#Transfer#Süper Lig#Pendikspor

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