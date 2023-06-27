Süper Lig ekibi Pendikspor, Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer yaptı

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Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, transfer açıklamasında bulundu.

Radyospor'a konuşan Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan ayrılan Emre Taşdemir ile resmi sözleşme imzaladık." dedi.

Brezilyalı savunmacı Welinton ile ilgili ise, "Beşiktaş'tan ayrılan Welinton ve daha önce ülkemizde Alanyaspor'da oynayan Georgios Tzavellas ile anlaştık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile Beşiktaş'ta oynayan Welinton'ın sözleşmesi sona ermiş ve iki oyuncu da takımlarından ayrılmıştı.