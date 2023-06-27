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Son dakika: Galatasaray'da Vedat Muriqi harekatı! Görüşmeler sürüyor

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#Transfer#Galatasaray#Vedat Muruqi
Son dakika: Galatasarayda Vedat Muriqi harekatı Görüşmeler sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 21:03

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak istiyor.

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Mauro Icardı ve Bafetimbi Gomis'in sözleşmelerinin bitmesi, Mostafa Mohamed'in de Nantes ile anlaşmasının ardından forvet pozisyonunda alternatifsiz kalan sarı kırmızılılar; Süper Lig'de daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını giyen Vedat Muric ile ilgileniyor.

Beinsports'un haberine göre; Galatasaray, bonservisi Real Mallorca'da olan ve İspanyol ekibiyle Haziran 2027'ye dek kontratı bulunan 29 yaşındaki forveti kiralık olarak renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

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Galatasaray teknik heyeti, Kosovalı futbolcuyu üç kulvarda mücadele edilecek önümüzdeki sezonda alternatif forvet olarak değerlendirmeyi düşünüyor.

Vedat Muric ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'da birlikte çalışmışlardı. La Liga'da iyi bir sezonu geride bırakan Vedat Muric, geçtiğimiz sezon oynadığı 35 maçta 15 gol ve 3 asistlik hücum katkısı üretmişti.

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#Transfer#Galatasaray#Vedat Muruqi

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