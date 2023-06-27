Son dakika: Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig ekiplerinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'nun yeni takımı açıklandı.
Serie B ekibi Sampdoria, İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Andrea Pirlo için 28 Haziran Çarşamba günü imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
Sampdoria, geçen sezonu 19 puanla son sırada bitirerek Serie A'dan Serie B'ye düşmüştü.
FATİH KARAGÜMRÜK’TE 34 MAÇA ÇIKTI
Fatih Karagümrük’ün başında 34 maça çıkan İtalyan teknik adam; 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyetlik performans sergiledi.