Şampiyon Galatasaray Avrupa'da da zirvede! Fenerbahçe ile fark açılıyor... "Süper Lig'in Real Madrid'i"

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Spor Toto Süper Lig 36. hafta maçında lider Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmayı 4-1 kazandı ve Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren maçta golleri 7 ve 38. dakikalarda Mauro Icardi, 73. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 78. dakikada Sergio Oliveira kaydetti. Ankaragücü'nün tek sayısını 16. dakikada Milson attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 82'ye yükseltti. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesine bakmayan Sarı-kırmızılı takım, ligde bitime 2 hafta kala tarihinin 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon Galatasaray, 4 Haziran Pazar günü Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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30 YIL SONRA FİLM GİBİ TESADÜF! OKAN BURUK

Galatasaray'da MKE Ankaragücü mücadelesinin teknik direktör Okan Buruk için çok ayrı bir önemi bulunuyordu. Başarılı çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı.

O maçta ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

REKORLARI ALTÜST ETTİ

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu yaşarken başarıda en büyük pay sahiplerinde biri de kuşkusuz Teknik Direktör Okan Buruk oldu.

Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Mertens gibi isimlerin transfer edildiği sezonda sarı kırmızılı takımın başına geçen Okan Buruk, yıldız isimlerden maksimum verimi alarak Galatasaray'ı başarıya taşıdı.

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İKİNCİ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu Medipol Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda yaşayan 49 yaşındaki teknik adam, ikinci şampiyonluğunu ise efsanesi olduğu Galatasaray'da yaşadı.

Manisa ekibi Akhisar'la Türkiye Kupası 2017-2018 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Buruk, kariyerindeki üçüncü kupayı sarı kırmızılı kulüple kazandı.

RAKAMLARLA ŞAMPİYONLUK

Opta verilerine göre;



- Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de mücadele eden 117 takım arasında maç başına en fazla şut çeken ekip Galatasaray.

- Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%76.5) ve puan ortalaması (2.4) yakalayan Türk teknik direktör Okan Buruk.

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- Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Hamza Hamzaoğlu'nun ardından hem oyuncu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu. Buruk ayrıca Galatasaray tarihinde ilk tam sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan üçüncü Türk teknik direktör oldu.

- Victor Nelsson (102) ve Abdülkerim Bardakcı (91), Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana aynı Süper Lig sezonunda 90'dan fazla hava topu kazanan ilk Galatasaray oyuncuları oldu.

- 2007/08'den bu yana Süper Lig'de en sık gol atan oyuncu olan Mauro Icardi (86 dakikada bir), bu sezon kaydettiği gollerle Galatasaray'a 17 puan kazandırdı (1797 dakika, 21 gol).

- Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli'nin (3) ardından iki takımı şampiyon yapan ikinci Türk teknik direktör oldu. Buruk ayrıca, Süper Lig tarihinde oyuncu (7) ve teknik direktör (2) olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim oldu.

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- 2010/11'den bu yana Galatasaray formasıyla bir maçta üç asist yapan ilk Türk oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu (vs Ankaragücü), bu sezon en fazla gol pası veren isim konumunda (10).

- Süper Lig tarihinde mayıs aylarında beşten fazla maça çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Galatasaray: %58.5.

- Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste yedi golünü atan ilk oyuncu oldu.

- Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde Şenol Güneş'e ait en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci unvanına ortak oldu.

Opta'nın Süper Lig'de detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana Galatasaray'ın bir sezonda en yüksek ortalamayı Okan Buruk yönetiminde yakaladığı kategoriler:

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Şut: 18.8

İsabetli şut: 7.3

Gol beklentisi: 2.13

RCS topla buluşma: 33.3

Korner: 7.2

Kariyerlerindeki ilk lig şampiyonluğunu Galatasaray formasıyla Süper Lig'de yaşayan yabancı oyuncular:

🇩🇰 Victor Nelsson

🇫🇷 Sacha Boey

🇫🇷 Leo Dubois

🇨🇦 Sam Adekugbe

🇽🇰 Milot Rashica

🇪🇸 Juan Mata

🇧🇪 Dries Mertens

🇮🇹 Nicolo Zaniolo

🇦🇹 Yusuf Demir

FIRAT AYDINUS: ANKARA'DA ICARDI İLE ŞAMPİYONLUK AŞKI

Final maçlarının takımı G.Saray yine kritik sınavı hata yapmadan geçti.

G.Saray final maçlarının takımı. Her şey o 90 dakikaya bağlı ise o maçı sindirebilen usta ayaklara sahip. Ankaragücü orta sahayı kalabalık tuttu, pas bağlantılarını kesmek amacıyla oynamaktan ziyade oynatmayı hedeflemiş başkent ekibi.

Okan Buruk çıkardığı kadro ile istikrardan yana olduğunu gösterdi. G.Saray’ın 6 as oyuncusu kart sınırındaydı. G.Saray son 3 maçtır gol yemeden başkente geldi. Cumhuriyetin 100. yılında Ankara’da şampiyonluk turu atmak için çıkılmış maçtı.

Okan Buruk’un 30 yıl önce aynı gün oyuncu olarak kupayı kaldırdığı, dün aynı takımda teknik adam olarak şampiyonluk istediği bir maçtı. Hafta sonu Bundesliga’da yaşanan örnekler bu haftaki her maç farklı bir bakış açısı ve seyredilebilirlik getirmiş olabilir. Ankaragücü-G.Saray maçı hafta sonu oynanacak derbinin ısısının ayarını belirleyecekti. G.Saray kimseye bağlı kalmadan kendi göbeğini kendi kesecekti. F.Bahçe taraftarının kulağı başkentte ama sarı kırmızılıların gözü de kulağı da sahadaydı.

G.SARAY YAŞAMADI

Beşiktaş ve F.Bahçe’nin son maç veya bir önceki maçlarda şampiyonluk kaybetmesine şahit olundu. Fakat G.Saray için bu durum yaşanmadı. Takımların sahaya Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmaları da ilginçti.

CEZA SAHASI iÇiNDE TAM BiR HAYALET ADAM: MAURO iCARDi

G.Saray soldan, sağdan baskı ile erken gol atıp fişi çekmek istedi. Nitekim Rashica’nın ortasında İcardi tek vuruşla golü gtirdi. Ceza sahasında bu adam tam bir hayalet. ‘İcardi nerede?’, ‘Nereye gitti?’, ‘Şimdi buradaydı!’ diye isyan ettirecek bir forvet, bir golcü.

İlk yarı itibari ile Tolunay Kafkas’ın maç öncesi hesabı tutmadı. Pas bağlantılarını tutmak için orta sahayı kalabalık tutmuştu. Oysa G.Saray kanatları kullanarak bu düşüncesini bertaraf etti. 15. dakikada Muslera, gole geçit vermedi, akabinde Taylan-Milson organizasyonu golü getirdi ve maç yeniden başladı. 24 yaşındaki Arda’nın İcardi ile sınavıydı bu maç. Bu eşleşme maçın kilidiydi. Milson enerjisi ve hareketliliği ile defansının dengesini zaman zaman bozdu. Taylan farklı bir motivasyonla oynadı. G.Saray’ın 2. golünde İcardi’nin yine becerisi ve Arda’nın acemiliği vardı. Ceza sahasında bu adam; GHOSTMAN (Hayalet adam). Zahid’in şutunda direk ilk yarının berabere bitmesini engelledi.

G.Saray’da ilk yarı İcardi, Ankaragücü’nde Gökhan ve Milson iyiydi. Kazımcan ve Arda kötülerin arasındaydı. Oliveira, Torreira, Mertens ve İcardi çok rahattı. Şampiyonluktan ziyade sezonun ilk maçını oynuyor gibiydiler.

ŞAMPiYONLUĞU GARANTiLEMiŞKEN HALA PRES YAPAN TAKIM; G.SARAY

Ankaragücü 2 oyuncu değişikliği ile golü düşünerek 2. yarıya başladı. Kazımcan’ın verdiği açıkları Abdülkerim defalarca kapadı. Okan Buruk 60. dakikadan sonra rakibin üstüne geldiğini görünce iki oyuncu değişikliği yaptı. G.Saray’da aksayan Kazımcan ve bu maçta pek varlık gösteremeyen Mertens’i alıp Dubois ve Barış’ı oyuna soktu.

F.Bahçe taraftarlarının tribünde kendi maçlarını bırakıp ellerindeki telefonlardan G.Saray maçını izlemesi dünün ilginç enstantanelerinden biriydi. 73’te Barış’ın 3. golü kutlamaların fitilini yaktı. Akabinde kornerden gelen Oliveira’nın golü ile şampiyonluk perçinlendi.

Uzatmalar oynanırken, G.Saray şampiyonluğu garantilemişken Muslera’nın hala gol kurtarışı yapıp takımın pres yapması aslında sarı kırmızılılar adına sezonun özetiydi. G.Saray 1923 yılında ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Ankara’da 23. şampiyonluğunu elde etti.

VOLKAN BAYARSLAN BiRKAÇ KÜÇÜK HATA DIŞINDA BAŞARILI MAÇ YÖNETTi

En son G.Saray-Karagümrük maçını yöneten Volkan Bayarslan bu sezon Süper Lig’de 13. maçına çıktı. Şampiyonluk maçları hakemler için özeldir. Anıları arasında yer alacak bir maçtır. Ancak karşılaşmanın stresini ve zorluğunu arttıran bir önemli faktör de vereceği kararların sadece sahadakileri değil sonucu bekleyen diğer takımları da etkileyecek olmasıydı. Bayarslan maçı birkaç ufak tefek hatası dışında başarılı yönetip skor ve sonuca etki edecek spesifik hatada bulunmadı. Tebrik edilecek bir maç yönetti.

19. dakikada Oliveria’ya yapılan müdahalede ve 37’de ele çarpan topta G.Saray, 73’te Oliveira-Beridze pozisyonunda Ankaragücü penaltı bekledi ancak 3’ünde de hakemin devam kararları doğruydu. 3’ü de penaltı gerektiren pozisyon değildi.

UĞUR MELEKE: GALATASARAY BU LİGİN REAL MADRİD'İ GİBİ

Nisan'a şampiyonluk yarışçısı olarak giriyorlarsa genelde mutlu sona ulaşıyorlar.

Ligde son 30 yılda Fenerbahçe ile Galatasaray 12 kez şampiyonluk için kapıştılar. Bunların 10’unda Galatasaray şampiyon oldu, sadece ikisinde mutlu sona Fenerbahçe ulaşabildi. Tüm Süper Lig tarihinde Galatasaray ilk ikide bitirdiği 34 sezonun 23’ünde şampiyon olmuş. Fenerbahçe’de ise bu oran 43’te 19... Süper Lig’in yazılı olmayan kuralı şu: Galatasaray nisan ayına şampiyonluk yarışçısı olarak giriyorsa, genelde mutlu sona ulaşıyor. Galatasaray bir kupada final oynuyorsa çoğunlukla kazanıyor. Galatasaray bir bakıma bu ligin REAL MADRİD’i gibi. Kulübün karakteri ‘winner (kazanan)’... Bu sezon şampiyonluğu belki 30 Mayıs’ta ilan ettiler ama kupayı aslında Ocak’ta ligde lider konuma geçtiklerinde kazanmışlar. Çünkü bir daha hiç duraksamadılar, hiç bakmadılar arkalarına.

DiZLERi TiTREMEDi

Winner karakterli Galatasaray’ın dün de Ankara’da dizleri hiç titremedi. Müsabakanın herhangi bir anında kaza yapacakmış hissi vermediler izleyenlere. Tabii ki kazanan takımın kazanan santrforuna ayrı bir parantez açmak lazım. Sezonu 7’nci haftada açabilmişti Icardi. Ancak 10’uncu haftada ilk 11’de oynayabildi. Sezonu Ekim’de değil Ağustos’ta açsa herhalde 30 barajını zorlayacaktı Arjantinli süperstar.

REKABETÇi BİR SEZON

Süper Lig’in bu sezonki kalitesini tartışabiliriz, zıt iddialarda bulunup haklı da görünebiliriz iki farklı cepheden de... Ancak rekabetçi bir sezon yaşadığımız kesin: Şu anda 34 maçta 74 puanla üçüncü basamakta olan Beşiktaş’a bu puan, geçmişte birçok sezonda şampiyonluk için yeterli olabilirdi. 34 maçlık sezonlarda Denizli’li Beşiktaş’ın 71, Zico’lu Fenerbahçe’nin 70, Terim’li Galatasaray’ın 69’la şampiyonluk yaşamışlıkları var. Yine Fenerbahçe’nin bu yıl topladığı 77 puan da, 3 puanlı/34 maçlı 27 sezonun 16’sında şampiyonluk için yeterli geliyordu. Ancak Galatasaray bu sezon çıtayı arşa çıkardı, rakiplerinden çok daha tutarlı, çok daha istikrarlıydı. 34 maçta 82 puanlık süper bir performansla sonuna kadar hak etti şampiyonluğu. Tebrikler Galatasaray. Tebrikler şampiyon hoca Okan Buruk ve şampiyon talebeleri...