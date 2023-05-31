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Galatasaray, kazandığı şampiyonlukla dev bir gelire kavuşacak! 194 milyon lira şimdiden kasada

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol
Galatasaray, kazandığı şampiyonlukla dev bir gelire kavuşacak 194 milyon lira şimdiden kasada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 07:00

Şampiyonlukla birlikte Galatasaray Kulübü, yüzlerce milyon liraya ulaşan devasa bir gelire kavuşacak.

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Katılım bedeli, geçmiş şampiyonluklar ve performans ödülü olarak yayın havuzundan bugüne dek 193 milyon 920 bin lira almaya hak kazanan sarı kırmızılı takım, hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe derbisini de kazanırsa bu miktarı 196.2 milyon liraya çıkaracak. Galatasaray ayrıca Avrupa kupalarından ve şampiyonluk sayesinde artacak olan lisanslı ürün satışları ile reklam ve sponsorluk anlaşmalarından yüzlerce milyon lirayı daha kasasına koyacak.

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ŞAMPiYONLUK ÖDÜLÜ 33.2 MiLYON TL

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yer alan her takıma 33.4 milyon, şampiyon olana 33.2 milyon lira ödüyor. Bu iki kalemden toplam 66.6 milyon lirayı hak eden Galatasaray, geçmişteki 22 şampiyonluğu için de toplam 62.92 milyon lira kazanacak. Her galibiyete 2.3 milyon lira verilen Süper Lig’de şu ana kadar 26 galibiyet elde edip 59.8 milyon lira kazanan Cimbom, berabere bitirdiği 4 maçtan ise toplam 4.6 milyon lira (her beraberlik 1.15 milyon lira) para ödülü alacak.

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G.SARAY ŞU ANA DEK YAYIN HAVUZUNDAN NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANDI?

Katılım hakkı: 33.4 milyon TL
Şampiyonluk ödülü: 33.2 milyon TL
Geçmişteki her şampiyonluk: 62.92 milyon TL
Kazandığı 26 galibiyetin ödülü: 59.8 milyon TL
Berabere kaldığı 4 maçın ödülü: 4.6 milyon TL

TOPLAM: 193 MiLYON 920 BiN TL

 

 

 

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#Galatasaray#Süper Lig#Futbol

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