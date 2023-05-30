Galatasaray'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar! Fenerbahçe, Gaziantep, Başakşehir, Adana Demirspor ve Ankaragücü...

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon tamamladı. Ankaragücü'nü yenerek 23. kez zafere ulaşan sarı-kırmızılılar, yıl boyunca çok kritik maçlara imza attı.

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan ve yönetimi, teknik heyeti ve takımının çoğunluğu değişen Galatasaray'da şampiyonluk nasıl geldi? Spor Arena olarak sarı-kırmızılılar şampiyonluğu getiren maçları seçtik.

5. HAFTA: GALATASARAY 2-1 GAZİANTEP FK

Galatasaray'da tüm organlarda büyük değişiklikler meydana gelmesine karşın yeni sezonun ilk haftasında 7 puan toplanmıştı. Ancak iç sahadaki ilk maçta Giresunspor'a 1-0 mağlup olunmuştu. Nef Stadyumu'ndaki ikinci karşılaşmada ise konuk Gaziantep FK idi. Evinde üst üste ikinci puan kaybını yaşamaya tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde 27. dakikada geriye düştü. Sezon başının formda isimlerinden biri olan ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına tutunmasında önemli gollere imza atan Gomis, 36. dakikada skora dengeyi getirdi.

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1-1'e karşın taraftarın önünde olmasının avantajıla oyun içinde havayı yakalayan Galatasaray, ilk yarının sonunda Abdülkerim Bardakçı'nın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. İlk 5 haftada 10 puan toplayan ve formda bir görüntü çizen Gaziantep FK karşısında bir kişi eksik 45 dakika oynanacaktı. Buna karşın ikinci yarıya coşkulu başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, rakibinden daha üstün bir performans sergiledi.

Karşılaşmanın 73. dakikasında kazanılan penaltıyla büyük coşku yaşayan taraftarlar, Gomis'in penaltıyı kaçırmasıyla üzüldü. Geçen sezonun travmaları daha çok sıcak ve ilk iç saha maçında puan alınamamıştı. Ancak mücadelenin uzatma dakikalarında Kitsou'nun kendi kalesine attığı golle Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazandı ve belki de önemli bir kırılmayı engelledi.

14. HAFTA: BAŞAKŞEHİR 0-7 GALATASARAY

Ligde ilk 13 hafta geride kalındığında Galatasaray 24 puanla 3. sırada yer alıyordu. Hatta 12. haftada oynanan Alanyaspor karşılaşmasının ardından Okan Buruk'un tartışılmaya başlandığı yönünde iddialar vardı. Sonrasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da sular biraz durulsa da Dünya Kupası arasına girilirken zirveyle fark 5 puandı.

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Başakşehir-Galatasaray maçı öncesinde Emre Belözoğlu'nun takımı, sarı-kırmızılıların averajla üstünde 2. sırada yer alıyordu. Ayrıca Başakşehir, ilk 13 haftada yalnızca 8 gol kalesinde görmüştü. Karşılaşmanın deplasmanda oynanması sebebiyle de Galatasaray'ın bir yenilgi alabileceği ve araya Fenerbahçe'nin 8 puan önde girebileceği konuşuluyordu.

Ancak Fenerbahçe, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasından 3 saat önce başlayan maçta Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Puan farkını 2'ye indirme fırsatıyla sahaya çıkan Okan Buruk'un öğrencileri, sezonun en flaş skorlarından birini Başakşehir karşısında aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı, Mauro Icardi'nin şov yaptığı mücadeleyi Galatasaray 7-0 kazandı ve puan farkı 2'ye indi. Bu sayede sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası arasına moral ve özgüvenle girmiş oldu.

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18. HAFTA: FENERBAHÇE 0-3 GALATASARAY

Dünya Kupası arası öncesi son maçta Giresunspor'a kaybeden Fenerbahçe, dönüşteki ilk karşılaşmada da Trabzonspor'a mağlup oldu ve liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Kadıköy'deki dev derbiye gelindiğinde Fenerbahçe, rakibinin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyordu. Evinde liderliği geri almak isteyen sarı-lacivertliler, Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin golleriyle sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bu galibiyet, Fenerbahçe taraftarlarında karamsar bir hava yaratırken Galatasaray cephesinin şampiyonluğa inanmasında büyük rol oynadı. Ayrıca üst üste 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, rakibine de 4 puan fark atmış oldu. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında gösterdiği performanslarla taraftarın gözüne giren Icardi, Kadıköy'de kısa sürede yaptığı 1 gol, 1 asistle tam anlamıyla sarı-kırmızılı camiayla bütünleşti ve sonrasında lige damga vurdu.

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27. HAFTA: GALATASARAY 2-0 ADANA DEMİRSPOR

Fenerbahçe galibiyetiyle rüzgarı arkasına alan Galatasaray, ligde 14'te 14 yaparak tarihi bir seriye imza attı. Bu seri sayesinde rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılılar, 26. haftada Konyaspor'a kaybetti. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle verilen ara sonrası 2 galibiyet alan Galatasaray, oyun olarak düşüş yaşadığı konuşuluyordu. Buna karşın Kasımpaşa'yı tek golle yenen Okan Buruk'un öğrencileri, Konyaspor engelini aşamadı ve seri sona erdi. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin eline puan farkını 3'e indirme fırsatı geçti. Ancak öncesinde Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

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Rakibinin savunmasını aşmakta zorlanan ve pozisyon bulma sorunu da yaşayan Galatasaray'da sahneye sürpriz bir isim çıktı. Oliveira'nın arkasında uzun süredir yedek kulübesinde oturan Midtsjö, 74'te oyuna girdiği maçın 86. dakikasında şık bir gole imza attı. Norveçli futbolcu kilidi açarken son dakikalarda Zaniolo penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.

Üst üste ikinci puan kaybı yaşama riskini atlatan Galatasaray, ayrıca Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a evinde 4-2 kaybetmesiyle birlikte 6 puanlık farkı da korudu ve son 10 haftaya zirveye biraz olsun rahat oturdu.

36. HAFTA: ANKARAGÜCÜ 1-4 GALATASARAY

Uzun süre puan farkını 6'da tutmayı başaran Galatasaray, 31 ve 32. hafta maçlarında Karagümrük ile Başakşehir'e tam 5 puan verdi. Bu süreçte Fenerbahçe'nin de puan kayıpları yaşaması sebebiyle 36. hafta, Galatasaray için şampiyonluk maçı oldu.

Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü karşısında kaybetmeleri halinde şampiyonluk için son maçında Fenerbahçe'den puan almak zorunda kalacaktı. Ankara'da alınacak bir beraberlikte ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 3 farklı yenilmemesi gerekiyordu. Ancak başkent ekibinin mağlup edilmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın şampiyon Galatasaray olacaktı.

Ankaragücü karşısına bu sezonun klasik 11 ile çıkan Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup etti ve 23. kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, henüz 7. dakikada Mauro Icardi ile öne geçerken yanıt 16. dakikada Milson'dan geldi. Dakikalar 39'u gösterdiğinde Icardi tekrar sahneye çıktı ve durumu 2-1 yaptı. Okan Buruk'un öğrencileri, 73. dakikada Barış Alper farkı 2'ye çıkarırken son sözü 78. dakikada Oliveira söyledi.