Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Çılgın gelir...

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Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki mücadelesine 2. ön eleme turundan başlayacak.

1. ön eleme turunu geçmeyi başaran 15 takımdan biriyle karşılaşacak olan Cimbom ilk maçını 25 veya 26 Temmuz’da oynayacak.

Sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında, eski futbolcularından Gheorghe Hagi’nin çalıştırdığı Rumen ekibi Farul Constanta ve Albert Riera’nın Slovenya şampiyonu yaptığı Olimpija da yer alıyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPiYONLAR LiGi ELEME TURUNDAKi MUHTEMEL RAKiPLERi

· Farul Romanya

· Olimpija Slovenya

· Maccabi Haifa İsrail

· Hacken İsveç

· Karabağ Azerbaycan

· Ferencvaros Macaristan

· Rakow Polonya

· Astana Kazakistan

· S.Bratislava Slovakya

· BATE Belarus

· Sheriff Moldova

· Zalgiris Litvanya

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INTER'DEN KIYAK

İtalya Serie A'nın 37. haftasında sahasında Atalanta'yı mağlup eden Inter, ligi ilk 4'te bitirmeyi garantiledi. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için bir tur az oynayacak. Süper Lig şampiyonu, 2. ön elemede ve sonrasında seri başı olacak.

Şampiyonlar Ligi takvimi

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme

11-12 Temmuz | 18-19 Temmuz

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

25-26 Temmuz | 1-2 Ağustos

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

8-9 Ağustos | 15 Ağustos

Şampiyonlar Ligi Play-off

22-23 Ağustos | 29-30 Ağustos

GRUPLARA KALIRSA ÇILGIN GELİR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarını geçmeyi başarıp Devler Ligi'nde gruplara kalması durumunda çılgın bir gelirin sahibi olacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer aldığı için 15 milyon 640 bin euroyu kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet halinde 2 milyon 800 bin euro alacak olan Galatasaray, beraberlik durumunda 930 bin euroluk gelirin sahibi olacak.