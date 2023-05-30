Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, rekorları altüst etti! Hem lig hem kulüp tarihine geçti

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Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu yaşarken başarıda en büyük pay sahiplerinde biri de kuşkusuz Teknik Direktör Okan Buruk oldu.

Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Mertens gibi isimlerin transfer edildiği sezonda sarı kırmızılı takımın başına geçen Okan Buruk, yıldız isimlerden maksimum verimi alarak Galatasaray'ı başarıya taşıdı.

BURUK'UN 2. ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu Medipol Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda yaşayan 49 yaşındaki teknik adam, ikinci şampiyonluğunu ise efsanesi olduğu Galatasaray'da yaşadı.

Manisa ekibi Akhisar'la Türkiye Kupası 2017-2018 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Buruk, kariyerindeki üçüncü kupayı sarı kırmızılı kulüple kazandı.

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30 YIL SONRA FİLM GİBİ TESADÜF

Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı.

O maçta ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI BURUK'TA

Teknik Direktör Okan Buruk, Süper Lig'in (eski adıyla Birinci Lig) kurulduğu 1959'dan bu yana Galatasaray'ın başında çıktığı resmi maçlarda 2.39'la en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.

Süper Lig'de Galatasaray'ın başında çıktığı 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgiyle 79 puan toplayan 49 yaşındaki teknik adam, sarı kırmızılı takımın başında en yüksek puan ortalamasına ulaşan hoca unvanının sahibi oldu.

Okan Buruk'u, 1960 yılının ilk 6 ayında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 45 puan toplayıp (3 puanlı sisteme göre hesaplandı) 2.37 ortalamaya ulaşan Coşkun Özarı takip etti.

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Galatasaray'ı en çok şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör olan sarı kırmızılı takımın efsanesi Fatih Terim ise 1.99'luk puan ortalaması yakaladı.

14 MAÇLIK KAZANMA REKORU

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de 14 maç üst üste kazanarak Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı.

Rekor seride ligde son puan kaybını 11. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta puan kaybetmedi.

Galatasaray; Süper Lig'in 12. haftasındaki Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), DG Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Bitexen Giresunspor (4-0), HangiKredi Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) ve Gaziantep FK (3-0/Hükmen) 3 puanla ayrıldı.

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63 YILLIK REKOR KIRILDI

Galatasaray, 14 maçlık yenilmezlik serisiyle Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun da yeni sahibi oldu.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Beşiktaş'ın Şubat 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu kırdı.

TÜRK TEKNİK ADAMLAR SON 16 SEZONDA ZİRVEDE YER ALDI

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 64 sezonun 29'unda Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı.

Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftada şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş ve 2021-2022 sezonunu da Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor şampiyon tamamladı.

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Son olarak Okan Buruk idaresindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve son 16 sezonda Türk teknik adamların çalıştırdığı takımlar ipi önde göğüsledi.

EN SON ZICO ŞAMPİYON OLDU

Ligde en son yabancı hocayla şampiyon olan takım, Zico'nun önderliğinde 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe oldu.

SON 16 SEZONUN ŞAMPİYONLARI

2007-08 Galatasaray Cevat Güler

2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam

2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman

2011-12 Galatasaray Fatih Terim

2012-13 Galatasaray Fatih Terim

2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal

2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu

2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş

2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş

2017-18 Galatasaray Fatih Terim

2018-19 Galatasaray Fatih Terim

2019-20 Medipol Başakşehir Okan Buruk

2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın

2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı

2022-23 Galatasaray Okan Buruk

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