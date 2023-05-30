Şampiyon Galatasaray'ın 'Kare Ası'

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ligin 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Sarı-kırmızılı takım, tarihinin 23. lig şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray gelecek hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine 'şampiyon' unvanıyla çıkacak.

ŞAMPİYON'UN KARE ASI

2022 Dünya Kupası arası, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sebebiyle liglere verilen ara derken geçmişte görülmemiş bir sezon yaşandı Süper Lig'de. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında ipi önde göğüslemeyi başaran Galatasaray'da birçok oyuncu bu şampiyonluğa büyük katkı verdi. Spor Arena olarak biz de Sarı-kırmızılı takımın 'kare ası'nı, yani şampiyonlukta payı en büyük olarak düşündüğümüz dört oyuncuyu seçtik.

Haberin Devamı

VICTOR NELSSON

Yakın tarih olduğu için herkesin aklına ilk olarak İstanbulspor maçının sonlarında yaptığı kritik müdahale geliyor ancak Nelsson bu sezonun tamamında savunmada harika bir performans sergiledi.

Marcao'nun ayrıldığı yaz transfer döneminde ona da benzer teklifler gelmiş ancak Galatasaray yönetimi, Danimarkalı futbolcunun maaşına zam yaparak yeni sözleşmeye imza atmasını sağladı. Tekliflerin sebep olduğu kafa karışıklığını yeni sözleşmeyle geride bırakan Nelsson ilk haftadan son haftaya kadar yüksek bir konsantrasyonla mücadele etti.

Savunmadaki yeni partneri Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir uyum yakalayan Danimarkalı stoper, ceza alanındaki kritik hamleleriyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

Sarı-kırmızılı formayı 32 maçta giyen Danimarkalı stoper 1 asist yaparak skora katkı verdi. 4 sarı kart gören Nelsson, kırmızı kart görüp takımını yalnız bırakmadı.

LUCAS TORREIRA

Galatasaray taraftarının 'Atom Karınca'sı. Unai Emery döneminde boyu kısa olduğu için Arsenal kadrosundan uzak kalan Torreira, Fiorentina'da geçirdiği kiralık sezonun ardından 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı. 2018 yılında 28 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Torreira'nın henüz 26 yaşında ve 6 milyon euroya Galatasaray'a gelmesi başlı başına bir transfer başarısıydı ancak bu başarı sahaya nasıl yansıyacaktı? Uruguaylı yıldız, kısa sürede takıma sezon boyunca nasıl katkı yapabileceğinin sinyallerini verdi ve daha sonra arkasına dahi bakmadı.

Haberin Devamı

Sahada basmadık yer bırakmayan, rakibi karşılarken orta çizginin ilerisinde presi başlatan ve topu kaptığında kilit paslarla takım arkadaşlarına gol pozisyonları hazırlayan Torreira, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.

Sahipsiz top kazanmada Süper Lig rekoru kıran(maç başına 7.5) Uruguaylı orta saha, kısa boyuna rağmen ikili mücadelelerde de yüzdesi en yüksek futbolculardan biri oldu. Savunmada yaptığı bu katkının yanı sıra Torreira'nın isabetli pas oranı da çoğu maçta oldukça yüksekti.

Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 30 lig maçına çıktı ve 1 asist yaptı. 6 kez sarı kart gören Uruguaylı futbolcu hiç kırmızı kart görmedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU

Haberin Devamı

Galatasaray'ın sihirbazı... 13. tamamlanan geçen sezonda gol ve asist sayısının yanı sıra performansıyla da kariyer sezonunu geride bırakan Kerem Aktürkoğlu bu sezona moralsiz başlamıştı. Yapılan flaş transferler sonrası takımdaki yeri ve görevi bir süre tartışılan Kerem Aktürkoğlu, ilerleyen haftalarda büyüsünü konuşturup takımın vazgeçilmezlerinden olduğunu herkese kanıtladı.

Takımın golcüsü Mauro Icardi ile aralarında oluşan bağ, Kerem'in rakip savumalar için gol tehdidinin yanı sıra bir asist tehlikesi olmasını sağladı.

Ligin ilk yarısında 7-0 kazanılan Başakşehir maçında kariyerinin ikinci hat-trick'ini yapan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla ligde ilk iki hat-trick'ini deplasmanda yapan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 32 maça çıkan Kerem Potter, 9 gol atıp 11 asist yaptı ve takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezonu da 10 gol ve 9 asistle tamamlamıştı.

MAURO ICARDI

Galatasaray taraftarının sevgilisi. Paris'ten geldi, milyonlarca kişinin 'aşkı oldu'.

Mauro Icardi geçen sezon PSG formasıyla 30 maçta 1300 dakika süre almış ve yalnızca 5 gol atabilmişti. Maç başına 44 dakika sahada kalan Arjantinli golcü, Mess, Neymar, Mbappe'li takımda forma şansı bulamadığı için 'iyi' bir anlaşmayla Galatasaray'a kiralandı.

Üst düzey bir golcü olan Icardi, son yıllarda saha içinde yaptıklarından ziyade özel hayatındaki haberlerle anılıyordu. Galatasaray'a gelirken de çok sayıda kişinin endişesi buydu: Aklını sahaya verecek mi?

Haberin Devamı

Arjantinli futbolcunun cevabı çok net oldu. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ü3. maçta golle tanışan Icardi, Nef Stadyumu'nun hoparlörlerinden duyulan 'Aşkın Olayım' isimli şarkıyla birlikte Sarı-kırmızılı takıma bağlandı adeta.

Ceza alanın içindeki üst düzey bitiriciliğinin yanı sıra sırtı dönük oyundaki meziyeti, orta sahaya gelip oyunu kanatlara açmasıyla da takımına büyük katkı veren Icardi, bunları yaparken gollerini atmayı ve stadyumda binler, dışarıda ise milyonlarca taraftara 'Aşkın Olayım' şarkısını ezberletti.

Galatasaray formasıyla çıktığı 23 maçta 21 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Icardi, KEREM Aktürkoğlu ile girdiği ortaklıkla genç takım arkadaşını da besledi.

Son ve kritik düzlükte hata yapmayan ve maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaşan takımının gollerinde imzası bulunan 30 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda Sarı-kırmızılı formayla çok sayıda ilke ve rekora imza attı.

2019/20 sezonundan bu yana Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

Younes Belhanda'dan bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Faslı oyuncu, 2021 yılında bunu başarmıştı.

Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk futbolcu.

Galatasaray formasıyla ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı ilk maçlarda gol atmayı başaran ilk futbolcu.

Nef Stadyumu'ndaki 600. golü attı.