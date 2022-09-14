Rennes, Fenerbahçe maçı öncesi eksik ama moralli

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında yarın karşılayacağı Rennes kadrosundaki en önemli oyuncuların sakatlığı ve formsuzlukları nedeniyle beklediği çıkışı yakalayamadığı bir dönemden geçiyor. UEFA Avrupa Ligi ilk maçında grubun en zayıf ekibi olarak görülen AEK Larnaka takımını 90+4’te attığı golle yenebilen Rennes, Fenerbahçe maçını gruptaki en zor maçı olarak görüyor. Sarı lacivertli taraftarların Kim Min Jae transferinde son iki gün devreye girmesi nedeniyle dikkatini çektiği Rennes takımında genç Türk kaleci Doğan Alemdar da bulunuyor. Ligde 7 maçın sonunda 11 puanla 6. sırada bulunan kırmızı siyahlı Fransız ekibinde 4 önemli oyuncu sakat olarak forma giyemeyecek.

4 SAKAT, 1 FORMSUZ OYUNCUSU VAR

56 yaşındaki Bruno Genesio’nun 4-3-3 sistemiyle sahaya sürdüğü Fransız ekibinde pazar günü oynanan Auxerre maçında sakatlanan ve 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen takımın beyni Baptiste Santamaria forma giyemeyecek. PSG’den 20 milyon Euro’ya transfer edilen ancak kas yırtılması nedeniyle forma giyemeyen Arnaud Kalimuendo, kasığından sakat olan ve 15 gün daha forma giyemeyecek olan stoper Warmed Omari ve yine kas sakatlığı bulunan Belçikalı sağ kanat Jeremy Doku da takımı yalnız bırakacak. 4 oyuncunun yokluğu kırmızı siyahlı ekibin gücünü olumsuz etkiliyor.

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GOURi’NiN GOLÜ YOK

Rennes’in en değerli oyuncusu olan 28 milyon Euro’ya büyük umutlarla takıma transfer edilen 22 yaşındaki 1.80’lik Cezayir kökenli Fransız santrfor Amine Gouri’nin de formsuzluğu ve gol orucu Fenerbahçe için büyük avantaj.

22- Fransa’da Messi ve Neymar kadar kilit pas yapan tek oyuncu olan Rennes’li Bourigeaud, Avrupa’nın 5 büyük liginde de Salah’ın ardından bu isimle ikinci sırayı paylaşıyor.

12- Ligue 1’de PSG ve Lens’in ardından maç başı en çok şut çeken (12) takım olan Rennes maç başı 7.3 isabetle de PSG’nin ardından 2. sırada yer alıyor.

3- Rennes, 270 milyon Euro’luk kadro değeriyle Fransı Ligi’nde PSG ve Monaco’nun ardından en pahalı üçüncü kadroya sahip takım konumunda.

DOĞAN ALEMDAR GÜNÜNÜ BEKLiYOR

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Kayseri’den geçen yıl Rennes’e transfer olan Doğan Alemdar ligde aldığı 225 dakikalık sürede kalesinde 4 gol gördü. İlk hafta Rennes’n evinde oynadığı Monaco maçında Mandanda’nın kırmızı kart görmesi sonucu kaleyi devralan 19 yaşındaki eldiven 72. dakikada gelen geri pasta topu arkadaşına pas olarak vermek isterken Embolo arayı girip topu çalıp golü atmıştı. Doğan aynı maçka 90+5’te ise Jakobs’un vuruşunu müthiş bir refleksle goldeki hatasını affettirmişti. Doğan’ın Fenerbahçe maçında yedek soyunması bekleniyor.

YÜKSEK RiSKLi MAÇ STATÜSÜNDE

Rennes’in Fenerbahçe ile oynayacağı maç UEFA ve güvenlik birimleri ile yapılan görüşmeler sonrasında yüksek riskli olarak değerlendirildi. Maçta 250 ila 300 civarı polis ve jandarma gücü, 20 hızlı müdahale timi, 160 güvenlik görevlisi, 40 kurtarma görevlisi, 360 stat içi komiser görev alacak.

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YARIN KULBAKOV DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2 haftasında Rennes ile yarın deplasmanda oynayacağı müsabakayı Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov’un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. 4. hakem ise Viktor Shimusik.