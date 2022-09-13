Son Dakika: Fenerbahçe'ye Bruma müjdesi!

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Fenerbahçe'de takıma yeni transfer edilmesine rağmen forma savaşında geride kalmasının ardından teknik direktörJorge Jesus'un raporu doğrultusunda yabancı sınırına takılmamak adına lisans çıkartılmayan Bruma'ya talip çıktı.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in Portekizli futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü. İsrail'de yayın yapan Sport1'in özel haberine göre; Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmeleri başladı.

Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe arasında devam eden görüşmelerin maaş konusu ağırlıklı olduğu kaydedilirken, Bruma'nın da süre alma şansını arttırmak adında bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Maccabi Tel Aviv, Bruma transferini ülkede 28 Eylül'de sona erecek transfer dönemine yetiştirmeye çalışıyor.

4 MİLYON EURO OPSİYON İDDİASI

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Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında oynatmayacağı Portekizli kanat oyuncusunun bonservisini, sezon sonunda zorunlu olarak 4 milyon Euro’ya satın alacak.