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Son Dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael Fenerbahçe derbisini kaçıracak mı?

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Fenerbahçe
Son Dakika: Beşiktaşta Valerien Ismael Fenerbahçe derbisini kaçıracak mı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 08:45

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Başakşehir maçının 87. dakikasında hakeme tepki gösterdiği için sarı kart gördü. Fransız teknik direktör, karta alkışla karşılık verince Halil Umut Meler, ikinci sarıyı gösterip genç hocayı tribüne gönderdi. 2 hafta sonraki Fenerbahçe maçında Ismael’in olmama ihtimali ortaya çıktı.

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Süper Lig ’in 6. haftasında Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş’ta 5 isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Welinton, Dele Alli, Ghezzal ve Atiba’nın yanı sıra kırmızı kart cezası olan Josef de Souza, Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Yeni transferler Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl ise Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından karşılaşmanın kadrosuna alındı. 3 futbolcu, karşılaşmaya yedek başladı. Kara Kartal’ın genç teknik direktörü Valerien Ismael, maç boyuncu hakem Halil Umut Meler’in kararlarına saha kenarından sert tepki gösterdi.

Fransız teknik adam, 87. dakikada Beşiktaş yedek kulübesi yakınlarında Masuaku’nun rakibine yaptığı hareketten sonra hakemin faul kararı vermesine sert tepki gösterdi.

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRMA İHTİMALİ

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Ismael’in tepkisini bir süre sürdürmesi üzerine hakem Halil Umut Meler, saha kenarına gelip Valerien Ismael’e sarı kart gösterdi. Ismael, bu karara alkışlı tepki gösterince ikinci sarı karttan kırmızı görüp oyundan atıldı.

Fanatik'in haberine göre; İkinci sarı karttan atılan Ismael’in, 1 maç ceza alması ve İstanbulspor karşısında takımının başında olamaması bekleniyor. Ancak temsilci raporuna göre sayı artarsa 2 hafta sonraki Fenerbahçe maçında da Ismael’in olmama ihtimali var.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Fenerbahçe

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