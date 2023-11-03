Real Madridli yıldızın Arda Güler şaşkınlığı! Ağızları açık bıraktı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olduktan sonra sezon başı ABD'deki hazırlık kampında dizinden sakatlanan Arda Güler ameliyat olmuş ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan Arda Güler bu kez arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay süren bir tedavi sürecine başlamıştı.

Tedavi sürecini tamamlayan ve bir süredir takımla birlikte idmanlara çıkan Arda Güler için müjdeli haber geldi.

Henüz Real Madrid'le maça çıkamayan milli futbolcunun iyileşme süreci tamamlanırken müjdeli haber İspanyol basınından geldi.

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen AS'ın haberine göre; Arda Güler, Rayo Vallecano karşısında ilk maçına çıkacak.

Gözden Kaçmasın Süper Kupa maçının tarihi değişti Haberi görüntüle

"BİZİ EMEKLİ EDECEK"

Carlo Ancelotti ve sağlık heyetinin raporu doğrultusunda henüz süre alamayan fakat antrenmanlarla fiziksel eksiğini gideren Arda Güler, Fransız yıldız Camavinga'ya attığı çalımla alkışları topladı.

Haberin Devamı

Camavinga, Arda'nın çalımı sonrası uzun süre yerde kalırken antrenmanda eğlenceli anlar yaşandı.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Arda Güler'in Camavinga'ya attığı çalım sonrası Luka Modric, "Bu hepimizi emekli edecek." ifadesini kullandı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu pisliği temizleyeceğiz Haberi görüntüle

TEPKİSİNİ GİZLEYEMEDİ

Haberde "Arda takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı ve bir kez daha potansiyelinin kanıtlarını gösteriyor. Türk oyuncu Madrid'in antrenmanlarında detaylar ve parıltılar bırakmaya devam ediyor. Perşembe günkü antrenmanda bireysel bir hareketle, harika bir gol atmadan önce Camavinga'yı oturduğu yerde bıraktı. Bunu santimlerce uzaktan gören ve Camavinga'nın ayağa kalkmasına yardım eden Modric, genç Türk oyuncunun oyununa tepkisini göstermekten çekinmedi "Bu hepimizi emekli etmeye geldi, ha?" diyerek şaka yaptı." ifadelerine yer verildi.

"HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI"

Arda Güler'in Real Madrid antrenmanlarında kendine hayran bıraktığı ifade edilen haberde "Madrid bu şekilde özel ve eşsiz bir oyuncunun gelişini tamamladı. Arda Güler, Valdebebas'taki ilk haftalarında herkesin ağzını açık bıraktı, yeteneği takım arkadaşlarının ve Carlo Ancelotti'nin hayranlığını uyandırdı. Ancak Türk yıldız, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkmasını engelleyen çeşitli fiziksel sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu nedenle, birkaç ay sonra dönüşü giderek yaklaşıyor." denildi.

Haberin Devamı