Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Bu pisliği temizleyeceğiz

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, A Spor'a gündeme dair açıklamalar yaptı.

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Öncelikle çok garip olaylar yaşanıyor. Pazar günü kapsamlı bir açıklama yapacağız. Saha içi ve saha dışında garip olaylar yaşanıyor. Saha içinde hakem olayları... Herkes rahatsız. Lehte, aleyhte bir sürü karar. Bunu tüm takımlar söylüyor."

"NİYETİNİ SORGULAMAK ZORUNDAYIZ"

"Başkanın iyi niyetine inanıyorduk, hala da inanmak istiyoruz ama şu an geldiğimiz noktada biz TFF başkanının niyetini pazar günü anlatacağım sebepler dolayısıyla sorgulamak zorundayız. Yapılan hatalar, iddialar, söylemler ve bunlar karşısında hiçbir işlem yapılmaması bizi endişeye sevk ediyor."

"ÇAĞIRIN İFADE VERELİM DEDİK AMA HİÇBİR İLERLEME YOK"

"Daha bugün bir hakem istifa etti. Bir hakem eşinden hakem açıklamaları oldu. Doğru, yanlış bilmiyoruz tabii. Futbolun temiz olması için federasyon tamamen sorumludur. İddialar varsa devlet mekanizmalarına başvurulur. Sanırım yeterince cesareti yok, bir federasyon delegesinin hakemlerle ilgili iddiası oldu. Benimle ilgili Lale Orta iddiası oldu. MHK ile ilgili iddialar oldu. Çağırın ifade verelim dedik ama hiçbir ilerleme yok."

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"TFF 'BENİ İLGİLENDİRMEZ' DİYEMEZ"

"Bugün istifa oldu. Bir hakem eşinden açıklama oldu. Doğru veya yanlış bilmiyoruz. Alper Ulusoy ile ilgili iddialar var, o maça çıkacak. Finansal iddialar, kara paklama olayları iddia ediliyor. TFF açıklama yapmış. Bunu ispatlamak çok basit. Tribünler bomboş. TFF 'Beni ilgilendirmez' diyemez. Temiz olması için futbolun TFF sorumludur. Gücünü açan şey varsa, devlete başvurur."

"TFF BAŞKANI'NIN CESARETİ YOK"

"Sanırım TFF Başkanı'nın cesareti yok. Benimle ilgili, Lale Orta ile ilgili, başka konularla ilgili birçok iddia oldu. Cesur insan dibine iner! Defalarca başvurduk, çağırın ifadeye dedik ama tık yok. Etik Kurulu çalışacak deniyor ama göstermelik mi olacak bilmiyoruz. TFF, danışmanlarla yönetilemez. İsmail Hoca kimsenin anlamadığı şekilde sevk edildi. Bu sevki yapan TFF Başkanı mı? Karşımıza çıkardığı avukatı mı? Bunları bilemiyoruz ama ciddi şüphelerimiz var. Hakem hatalarından şu an bahsetmiyorum ama anlatacağım. İsmail Hoca'nın sevki bardağı taşırdı."

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"BU PİSLİĞİ TEMİZLEYECEĞİZ"

"İzmir grubu var, dibine kadar gideceğiz. Benim az sürem kaldı başkanlıkta. İzmir grubu için elimden geleni yapacağım. Trabzonspor'un da açıklaması oldu. Bu sezonu konuşuyorum. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse 10 yıl ceza versinler. Hakemler yatarken Fenerbahçe'yi düşünsünler. Trabzonspor'un da sıkıntıları var. Doğru dürüst maç yönetilsin istiyor iki takım. Bu işin kökünü kurutacağız. TFF Başkanı ne istiyorsa yapsın! En son korkacak insanlar biziz."

"İZMİR GRUBU HAZIRLIKLI OLUN"

"Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü. Pazar gününü bekleyin! İzmir grubu hazırlıklı olun, size söylüyorum."

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"KULÜP BAŞKANLARINI ÇARPIŞTIRMAK İÇİN AYNI ANDA RANDEVU VERMİŞ"

"TFF Başkanı, kulüp başkanlarını çarpıştırmak için aynı anda randevu vermiş. İki kulüp başkanı da bunun şık olmadığına hem fikir. İyi niyetle bu iddiaların üzerine gidilmiyor, bu kabul edilecek bir şey değil. TFF Başkanı dürüst değil demedim. İyi niyetinden şüphemiz oldu. Atamalardan, hakem performanslarından çok rahatsızız. Kötü performansı olanların bazılarına maç verilmesi, bazılarına maç verilmemesi... 'TFF Başkanı ne yapsın?' artık bizim için geçerli değil."

"BİZ TAKIMIMIZA İNANIYORUZ"

"Yarın güzel bir maç olsun. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. İsmail Hoca'ya da sordum 'Her şey iyi giderken 4 stoperini kaybettiğin oldu mu?' dedim. 'Hayır' dedi. Biz takımımıza inanıyoruz. Maçın sonuna kadar takımı desteklesin taraftar. İnşallah bu maçı kazanacağız."