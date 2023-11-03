Galatasaray'da eleştiri oklarının hedefi olan Tanguy Ndombele için resmi açıklama: Erken fesih...

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Fazla kilolarından kurtulamaması halinde satın alma opsiyonunun kullanılması düşünülmezken Tanguy Ndombele'nin takımdaki geleceği şimdiden tartışma konusu oldu.

G.SARAY KARİYERİ KISA SÜREBİLİR

Galatasaray’ın transferin son günlerinde İngiliz ekibi Tottennam’dan 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tanguy Ndombele’nin sarı kırmızılılardaki geleceği pek de uzun olmayabilir.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Tottenham’a kiralama bedeli ödemeyen sarı kırmızılılar oyuncu ile 3 milyon 136 bin Euro’ya sözleşme imzalarken zorunlu satın alma söz konusu olmadığı için bonservisini almaktan vazgeçebilir.

Boyu 1.81 olan şu anki kilosunun da 81 olduğu öğrenilen yıldız futbolcu 6 kilo vermezse sarı kırmızılı kariyerinin kısa olması sürpriz olmayacak.

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TOTTENHAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Performansıyla eleştirilerin hedefi olan Tanguy Ndombele'nin sözleşmesinin feshedileceği yönündeki haberlere Tottenham'dan yanıt geldi.

Tottenham teknik heyet sorumlusu Johan Lange, The Athletic'e yaptığı açıklamada Tanguy Ndombele konusuna açıklık getirdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

The Athletic'e konuşan Johan Lange, Tangut Ndombele'nin Türkiye'de hayal kırıklığı yarattığını fakat erken bir feshin mümkün olmadığını belirtti.

JOHAN LANGE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Galatasaray'ın bu yola başvuracağı inandırıcı haberlere rağmen erken bir fesih mümkün değil. Bu yüzden işleri tersine çevirmek Ndombele'ye düşecek. Bunu yapıp yapamayacağından pek çok kişi şüphe duyacak ama işin bir diğer tarafı da Ndombele'nin kas sakatlığından muzdarip olması ve daha iyi bir form yakalamak için ilk kez kişisel bir antrenörle çalışmaya başlaması.

"OKAN BURUK, NDOMBELE'Yİ DIŞLAMADI"

L'Equipe'in haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tanguy Ndombele'yi dışlamadı ve oyuncunun kas sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Loic Tanzi imzalı haberde Ndombele'nin Pazartesi günü MR'ı çekildi ve teknik heyetin kararı doğrultusunda dinlendiriliyor

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KiLOSU VE FiZiĞi GEÇMiŞTE DE ELEŞTiRiLERiN KONUSU OLDU

MOURiNHO: PREMiER LiG’DE OLDUĞUNU ANLAMASI GEREK

Ndombele’nin performansı ve fit olmayan görüntüsü eski teknik direktörlerinden eleştiri almasına neden oldu. Öyle ki Jose Mourinho takımın başındayken Burnley maçının devre arasında kenara aldığı Ndombele’yi maç sonrası şu sözlerle eleştirdi: “Yorgun olmayan oyuncuların takıma daha fazlasını vermesini bekliyordum ve sanırım birisinin bunun Premier Lig olduğunu ve bunun yeni bir deneyim olduğunu anlaması gerekiyor.”

EMMANUEL PETiT: BiRAZ KiLOLU FiZiKEN GELiŞMELi

Arsenal ve Fransa Milil Takımı’nın eski oyuncusu Emmanuel Petit de Mourinho’nun vatandaşı ile ilgili sözlerine şu yorumla destek vermişti: “Fazla kilolu mu? Biraz görünüyor. Ancak vücut dili ona yardımcı olmuyor. Fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Çok daha fazlasını yapabileceği konusunda Mourinho’ya katılıyorum. Her oyuncunun zaman zaman kötü bir maç çıkarma hakkı vardır. Ancak yüzde 100’ünüzü vermeme hakkına sahip değilsiniz.”

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POSTECOGLOU: FiZiKEN DiĞERLERiNiN GERiSiNDE

Şu an Tottenham’ı Premier Lig’in zirvesine çıkaran Ange Postecoglou da göreve geldiğinde Fransız oyuncunun fiziğiyle ilgili sorunları dile getirmiş ve Ndombele’nin “Fiziksel olarak diğerlerinin biraz gerisinde kalan” oyuncular arasında olduğunu söylemişti. Avustralyalı teknik adam ayrıca “Oynadığımız oyunda güçlü olmam gereken bir nokta var ve o da bu tür bir futbol oynamak için belli bir fiziksel seviyede olmanız gerektiği” demişti.