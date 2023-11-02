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Arda Güler'den müjdeli haber! İlk maçına çıkıyor...

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#Arda Güler#Real Madrid#Transfer
Arda Gülerden müjdeli haber İlk maçına çıkıyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 19:47

La Liga'nın 12. haftasında Santiago Bernabeu'da Rayo Vallecano'yu ağırlayacak Real Madrid maçın hazırlıklarına devam ederken Arda Güler'den sevindiren haber geldi.

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Pazar günü Rayo Vallecano ile karşılaşacak olan Real Madrid, hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıklardan bu sezon çok çeken Real Madrid'e bir kötü haber de Fede Valverde'den geldi. Uruguaylı futbolcu sakatlığı nedeniyle takımla birlikte antrenmanlara çıkamadı, tesislerin içinde çalıştı.

Yine sakatlıkları bulunan Mendy ve Ceballos hem salonda hem de sahada takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Arda Güler ise birlikte çalıştı. Henüz Real Madrid'le maça çıkamayan milli futbolcunun iyileşme süreci tamamlanırken müjdeli haber İspanyol basınından geldi.

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen AS'ın haberine göre; Arda Güler, Rayo Vallecano karşısında ilk maçına çıkacak.

Transfer olduktan sonra iki şanssız sakatlık yaşayan genç futbolcunun ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

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#Arda Güler#Real Madrid#Transfer

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