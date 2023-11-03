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Okan Buruk'tan kadro serzenişi: Bu haberleri kimler nereden alıyor

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#Galatasaray#Okan Buruk#Kasımpaşa
Okan Buruktan kadro serzenişi: Bu haberleri kimler nereden alıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 19:35

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

Kadronun sızdığını belirten Okan Buruk, "Bu maça hazırlanırken gündüz televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor. Bu haberleri kimler nereden alıyor bilmiyoruz. Daha 1 gün önceden Galatasaray kadrosu üzerinde konuşulmaya başlandı. Nelsson ve Ziyech'in oynayacağını kimse bilmiyordu. Hakim ilk defa uzun süre sonra ilk 11'de başlayacak. Oyuna alışması için böyle düşündük ama çok uzun süre vermeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mauro Icardi'nin sakatlık durumuna ilişkin konuşan Okan Buruk, "Mauro Icardi ile ilgili uzun bir dinlenme süreci olması gerekiyor. Bu tür maçları oynaması bizim için daha iyi. 10 gün dinlendirmemiz yetmeyecek onu ve bu arada da maç ritmini kaybedecek. Maçlar bir nevi antrenman gibi oluyor ona da." dedi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Kasımpaşa

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