Okan Buruk'tan kadro serzenişi: Bu haberleri kimler nereden alıyor

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

Kadronun sızdığını belirten Okan Buruk, "Bu maça hazırlanırken gündüz televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor. Bu haberleri kimler nereden alıyor bilmiyoruz. Daha 1 gün önceden Galatasaray kadrosu üzerinde konuşulmaya başlandı. Nelsson ve Ziyech'in oynayacağını kimse bilmiyordu. Hakim ilk defa uzun süre sonra ilk 11'de başlayacak. Oyuna alışması için böyle düşündük ama çok uzun süre vermeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Süper Kupa maçının tarihi değişti Haberi görüntüle

Mauro Icardi'nin sakatlık durumuna ilişkin konuşan Okan Buruk, "Mauro Icardi ile ilgili uzun bir dinlenme süreci olması gerekiyor. Bu tür maçları oynaması bizim için daha iyi. 10 gün dinlendirmemiz yetmeyecek onu ve bu arada da maç ritmini kaybedecek. Maçlar bir nevi antrenman gibi oluyor ona da." dedi.