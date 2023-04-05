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Portekizli hoca aşısı Türkiye’de tutmuyor! Vitor Pereira ve Carvalhal'in istatistikleri dikkat çekti

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Vitor Pereira
Portekizli hoca aşısı Türkiye’de tutmuyor Vitor Pereira ve Carvalhalin istatistikleri dikkat çekti
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:00

Fenerbahçe’deki geleceği tartışılan Jesus’un vatandaşları da Türkiye’de başarılı olamadı. 2008’de Couceiro (Gaziantepspor) ile başlayan Portekizli hocalar kervanına katılan Carvalhal (Beşiktaş ve İstanbul Büşükşehir Belediyespor), Paciencia (Kayserispor), Pereira (Fenerbahçe), Morais (Antalyaspor) ve Sa Pinto’nun (Gaziantep Futbol Kulübü) hiçbiri bekleneni veremedi.

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Fenerbahçe’de büyük umutlarla teknik direktörlüğe getirilen Jorge Jesus, sarı lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne erken veda etmesinin ardından Süper Lig’de şampiyonluk şansını zora sokunca ‘tartışılan adam’ haline geldi. Tam yetkiyle çalışan Jesus’un, sadece bonservisleri bile 43 milyon Euro tutan 14 futbolcu transfer ettirmesine karşın bekleneni verememesi, Portekizli teknik direktörlerin Türkiye’de başarılı olamadığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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F.BAHÇE’DE 3. PORTEKiZLi DÖNEMi

Bugüne dek Süper Lig’de 7 Portekizli teknik adam takım çalıştırırken, Jorge Jesus’tan öncekilerin hemen hepsi ‘başarısız oldukları’ için ayrılmak zorunda kaldılar. Bu süreçte F.Bahçe 3 kez (Pereira 2 ve Jesus) Portekizli hocalarla çalışırken, diğer takımlar bu ülkeden birer isme şans verdi.

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Jorge Jesus

Çıktığı maç: 39
Topladığı puan: 85
Puan ortalaması: 2.18

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JOSE COUCEiRO - GAZiANTEPSPOR (2008-10)

Türkiye’ye gelen ilk Portekizli olan Couceiro, 2008-09 sezonunun 28. haftasında Gaziantepspor’un başına geçti. Bir sonraki sezon da yönettiği kırmızı siyahlı takım ligi 13. bitirdi ve ülkesine döndü. Halen Portekiz Milli Takımı teknik heyetinde görev yapıyor.

· Çıktığı maç: 42
· Topladığı puan: 49
· Puan ortalaması: 1.17

CARLOS CARVALHAL

2011-12 sezonu başında geldiği Beşiktaş’ta 47 maça çıkan Carvalhal, 1.6 puan ortalaması tutturdu. Bir sonraki sezon gittiği İstanbul Büyükşehir Belediye’de başarısız olunca 11 maç sonra görevinden ayrıldı. Kasım ayından bu yana İspanya’da Celta Vigo takımının teknik direktörlüğünü yürütüyor.

BEŞiKTAŞ (2011-12)

· Çıktığı maç: 47
· Topladığı puan: 75
· Puan ortalaması: 1.6

iSTANBUL BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESPOR

· Çıktığı maç: 12
· Topladığı puan: 11
· Puan ortalaması: 0.92

DOMiNGOS PACiENCiA - KAYSERISPOR (2013-14)

2013-14 sezonunun devre arasında geldiği Kayserispor’un başında 7 maça çıkan Pacienca sadece 4 puan alabilince kaçınılmaz son gerçekleşti ve görevine son verildi. Halen Portekiz’de Belenenses takımını çalıştırıyor.

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· Çıktığı maç: 7
· Topladığı puan: 4
· Puan ortalaması: 0.57

ViTOR PEREiRA - FENERBAHÇE (2015-17 VE 2021-22)

İki ayrı dönemde Fenerbahçe’yi çalıştıran Pereira, 1.93 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. Ancak kamuoyunda çok eleştiri alan oyun sisteminde ısrar etmesi ve kupa kazanamaması sonunu getirdi. Kariyerine Brezilya’nın dev kulübü Flamengo’da devam ediyor.

· Çıktığı maç: 86
· Topladığı puan: 166
· Puan ortalaması: 1.93

JOSE MORAiS - ANTALYASPOR (2016-17)

Chelsea’de Jose Mourinho’nun yardımcılığını yapmasıyla adını duyuran Morais, Ocak 2016’da geldiği Antalyaspor’da sezonu tamamladı ancak sonraki sezonun 6. haftasında gönderildi. Daha sonra Yunanistan, İngiltere, Kore ve Suudi Arabistan’da çalışan Morais, bu sezon İran’da Sepahan’ın hocalığını yapıyor.

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· Çıktığı maç: 25
· Topladığı puan: 30
· Puan ortalaması: 1.2

RiCARDO SA PiNTO - GAZiANTEP FK (2020-21)

2020-21 sezonunda Marius Sumudica’nın yerine Gaziantep FK’nin başına geçen Sa Pinto, renkli kişiliği ile dikkat çekti. Kırmızı siyahlı takımın başında 17 maça çıkıp sezonu tamamladı ancak sözleşme yenilenmedi. Halen İran’da Esteghlal takımını çalıştırıyor.

· Çıktığı maç: 17
· Topladığı puan: 20
· Puan ortalaması: 1.18

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Vitor Pereira

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