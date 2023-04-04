Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de ayrılık iddiaları sonrası Ali Koç'tan Jorge Jesus'a destek!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Jorge Jesus
Fenerbahçede ayrılık iddiaları sonrası Ali Koçtan Jorge Jesusa destek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 19:16

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin ardından takıma moral vermek için sarı lacivertli takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret etti.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 kaybederek ağır bir yenilgi alan sarı lacivertlilerde ayrılık iddiaları gündeme gelirken Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Jorge Jesus kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken Başkan Ali Koç ve yöneticiler idmanı takip etti.

Sarı lacivertliler, Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Jorge Jesus'un zirve sonrası Samandıra'dan fotoğraflarını yayınladı.

Fenerbahçede ayrılık iddiaları sonrası Ali Koçtan Jorge Jesusa destek

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, antrenman öncesi teknik heyet ve takımımızla bir araya geldi. Takıma ve teknik ekibe desteklerine ileten Başkanımız Ali Y. Koç, çalışmanın bir bölümünü de izledi." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Açıklamanın devamında, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı." denildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Jorge Jesus

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı
BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı?

#Yemek Tarifleri
Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak

Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak

#Tesla