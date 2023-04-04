Fenerbahçe'de ayrılık iddiaları sonrası Ali Koç'tan Jorge Jesus'a destek!

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Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 kaybederek ağır bir yenilgi alan sarı lacivertlilerde ayrılık iddiaları gündeme gelirken Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Jorge Jesus kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken Başkan Ali Koç ve yöneticiler idmanı takip etti.

Sarı lacivertliler, Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Jorge Jesus'un zirve sonrası Samandıra'dan fotoğraflarını yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, antrenman öncesi teknik heyet ve takımımızla bir araya geldi. Takıma ve teknik ekibe desteklerine ileten Başkanımız Ali Y. Koç, çalışmanın bir bölümünü de izledi." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamanın devamında, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı." denildi.